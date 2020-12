Britannia hyväksyi ensimmäisenä länsimaana koronarokotteen käyttöön – Euroopan lääkeviraston päätös samasta rokotteesta määrä saada neljän viikon sisällä

Britanniasta tuli keskiviikkona ensimmäinen länsimaa, joka hyväksyi koronarokotteen yleiseen käyttöön. Pfizerin ja Biontechin koronarokote tulee terveysviranomaisten mukaan saataville jo ensi viikolla.

– Etusijalla ovat hoitokodeissa asuvat, terveydenhuollon henkilökunta, vanhukset ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, terveysviranomaisten lausunnossa listattiin.

Rokote on kliinisissä testeissä osoittautunut 95-prosenttisen tehokkaaksi koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Britannia on jo tilannut 40 miljoonaa annosta rokotetta. Se riittää 20 miljoonan ihmisen rokottamiseen, koska kaikille annetaan kaksi annosta rokotetta.

– Kaikki voivat olla varmoja siitä, että missään ei ole oikaistu. Mikään vähempi ei riittäisikään, vakuutteli terveysviranomaisten edustaja June Raine.

Euroopan lääkevirasto luvannut päätöksen joulukuun aikana

Pfizer ja Biontech ovat hakeneet lupaa rokotteelleen myös Euroopan lääkevirasto EMA:lta kolmen muun rokotteen ohella. Se on myös yksi niistä kuudesta rokotteesta, joista EU:n komissio on neuvotellut sopimuksen.

Suomi on automaattisesti mukana kaikissa kuudessa EU-sopimuksessa, sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Sari Ekholm kertoo STT:lle. Ekholmin mukaan on siis käytännössä varmaa, että Pfizerin ja Biontechin rokotetta tulee myös Suomeen, mikäli se saa myyntiluvan.

EMA on kertonut tekevänsä päätöksen asiassa viimeistään 29. joulukuuta.

Jos EMA:n myöntää myyntiluvan, se on Suomessakin riittävä, eikä maakohtaisille lisäselvityksille ole tarvetta, kertoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yksikönpäällikkö Marjo-Riitta Helle STT:lle marraskuussa.

”Apu on matkalla”

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan Pfizerin ja Biontechin rokotteen hyväksyminen on fantastinen uutinen, jonka myötä brittien elämä voi lopulta palautua normaaliksi. Myös talous voidaan saada rokotteiden myötä liikkeelle.

Terveysministeri Matt Hancockin mukaan ensi viikon rokotuksissa keskitytään hoivakotien asukkeihin ja terveydenhuollon henkilökuntaan. Ensimmäisessä vaiheessa tarjolla on vajaat miljoona rokoteannosta, mutta määrä kasvaa miljoonilla vielä ennen vuoden loppua.

– Apu on matkalla, Hancock vakuutti yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Rokote ei lopeta rajoituksia

Vaikka rokotukset alkavat, asiantuntijat muistuttivat, ettei koronaviruksen leviämisen estämiseksi suositeltavista toimista päästä eroon vielä pitkään aikaan. Kasvomaskien käyttöä ja turvaetäisyyksiä on noudatettava edelleen, ja koronatestausta kaikille mahdollisesti altistuneille on jatkettava.

– Jotta rokotusohjelma onnistuisi, on elintärkeää, että kaikki tekevät oman osansa ja noudattavat tarpeellisia alueellisia rajoituksia, jotta voimme jatkaa viruksen tukahduttamista ja terveydenhuollon työntekijät pystyvät tekemään työnsä kuormittumatta liikaa, viranomaiset korostivat.

Pfizerin ja Biontechin yhdessä kehittämä rokote valmistui ennätyksellisesti kymmenessä kuukaudessa, kun vastaavien rokotteiden kehittely on aikaisemmin vienyt vuosikausia.

Pfizerin toimitusjohtajan Albert Bourlan mukaan rokotteen hyväksyminen on ”historiallinen hetki covid-19-taudin vastaisessa taistelussa”.

– Tämä on ollut se päämäärä, jota kohti olemme ponnistelleet siitä saakka, kun ensimmäistä kertaa vakuutimme, että tiede tulee voittamaan, Bourla sanoi.

Putin määräsi rokotusten aloittamisesta

Venäjällä presidentti Vladimir Putin on antanut maan terveysviranomaisille määräyksen aloittaa laajat koronarokotukset ensi viikolla. Putinin mukaan Venäjä on tuottanut lähes kaksi miljoonaa annosta Sputnik-rokotetta.

Sputnikin tutkimus on edennyt kolmanteen ja viimeiseen vaiheeseen, jossa sitä testataan 40 000 vapaaehtoisella. Venäjän viranomaiset ovat aiemmin kertoneet, että rokotteen tehokkuus koronaa vastaan olisi noin 95 prosenttia.

Rokote on kansalaisille ilmainen ja vapaaehtoinen. Opettajien ja terveydenhuollon työntekijöiden on määrä saada rokote ensimmäisenä.

Japani ja Italia tarjoavat ilmaiset rokotteet

Japanin parlamentti päätti keskiviikkona, että kaikki japanilaiset saavat ilmaisen koronavirusrokotteen. Lakiesitys ilmaisesta koronarokotteesta hyväksyttiin maan parlamentin ylähuoneen käsittelyssä. Alahuone oli hyväksynyt esityksen jo aiemmin.

Myös Italia tarjoaa kaikille kansalaisilleen ilmaisen koronarokotuksen, kertoi maan terveysministeri Roberto Speranza keskiviikkona.

Rokotukset aloitetaan terveydenhuollon henkilökunnasta ja haavoittuvassa asemassa olevista. Laajamittaisten rokotusten uskotaan alkavan maassa vasta keväällä.

Lähteenä myös AFP.

Hannu Aaltonen, Maiju Ylipiessa

STT

