Bellingcat: Venäjän turvallisuuspalvelu FSB oli Navalnyin myrkyttämisen takana

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB oli oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin elokuisen myrkyttämisen takana, kertoo kansalaisjournalistiryhmä Bellingcat yhdessä Insider-median, CNN:n ja Spiegelin kanssa tekemässään selvityksessä. FSB:n osallisuus selviää Bellingcatin mukaan puhelin- ja matkustustiedoista.

FSB:n myrkkyihin erikoistunut ryhmä oli tutkimuksen mukaan varjostanut Navalnyia jo vuosien ajan. Vuodesta 2017 lähtien tämän FSB:n ryhmän jäsenet olivat seuranneet Navalnyia vähintään 17 Venäjän kaupunkiin, usein samoilla lennoilla. Navalnyia oli saatettu yrittää myrkyttää aiemminkin viime kesänä Kaliningradissa.

Navalnyi itse on syyttänyt Venäjän hallintoa myrkyttämisestään. Bellingcatin selvitys on ensimmäinen, joka tarjoaa konkreettisia todisteita Venäjän valtion osallisuudesta.

Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että määräys myrkytysoperaation toteuttamiseen tuli Venäjän ylimmältä johdolta.

Navalnyi, 44, myrkytettiin elokuussa Siperiassa. Hän oli palaamassa matkalta Tomskista, kun hän alkoi voida huonosti kesken lennon. Kone teki välilaskun Omskissa, jossa Navalnyi toimitettiin hoitoon.

Bellingcatin tutkimusten mukaan Navalnyia varjosti Siperian matkalla elokuussa kaksi FSB:n ryhmää, jotka koostuivat viidestä tai kuudesta agentista. Tomskissa yhden FSB-agentin matkapuhelin paikallistettiin illalla 19. elokuuta eli myrkytyksen aikoihin vain parin korttelin päähän hotellista, jossa Navalnyi asui ja ilmeisesti sai myrkkyä.

Puheluissa ja viesteissä agenttien välillä oli selvä piikki epäillyn myrkytyksen aikoihin sekä Navalnyin lähtiessä hotellistaan Tomskin lentokentälle.

Useat laboratoriot vahvistivat myrkytyksen, Venäjä kiisti

Venäjän viranomaiset yrittivät aluksi estellä Navalnyin siirtämistä ulkomaille, mutta parin päivän kuluttua oppositiopoliitikko siirrettiin Omskista Berliiniin sairaalahoitoon.

Berliinissä tehtyjen kokeiden perusteella sairaala totesi, että Navalnyi oli myrkytetty Novitshok-hermomyrkkyihin kuuluvalla aineella. Samaan päätelmään tulivat myös laboratoriot Ranskassa ja Ruotsissa sekä Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW.

Novitshokin käytön on katsottu viittaavan siihen, että myrkytyksen takana oli Venäjän valtiollinen toimija. Novitshok-ryhmään kuuluvalla hermomyrkyllä myrkytettiin myös entinen venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja tämän tytär Britanniassa maaliskuussa 2018. Navalnyi on syyttänyt myrkyttämisestään Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Venäjän valtio on kiistänyt myrkytyksen ja vaatinut päästä itse tutkimaan saksalaisten ottamia näytteitä. Venäläisviranomaisten mukaan Omskin sairaalassa tehdyissä kokeissa ei havaittu jälkiä myrkytyksestä. Venäjän virallisen selvityksen mukaan Navalnyin tilan heikkeneminen johtui metabolisista ongelmista ja haimatulehduksesta.

Navalnyi pääsi sairaalasta syyskuun lopulla oltuaan sairaalahoidossa reilun kuukauden.

EU on tuominnut myrkytyksen salamurhayrityksenä ja asettanut myrkytykseen liittyen pakotteita kuudelle ihmiselle ja yhdelle organisaatiolle. Pakotteiden kohteet ovat korkeissa asemissa Venäjän hallinnossa.

Navalnyin aikomuksena on palata Venäjälle toivuttuaan myrkytyksestä.

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/12/14/fsb-team-of-chemical-weapon-experts-implicated-in-alexey-navalny-novichok-poisoning/

https://edition.cnn.com/2020/12/14/europe/russia-navalny-agents-bellingcat-ward/index.html

Anssi Rulamo

STT

