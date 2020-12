Biden: Trumpin hallinto ei saa pidettyä koronarokotuksia aikataulussa

Yhdysvalloissa maan tuleva presidentti Joe Biden on suominut edeltäjänsä Donald Trumpin hallintoa koronavirusrokotusten aikataulusta lipsumisessa, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Bidenin mukaan Trumpin hallinto oli ennakoinut, että joulukuun loppuun mennessä rokotteen saisi jopa 20 miljoonaa amerikkalaista. Tähän mennessä rokotteen ensimmäisen annoksen on kuitenkin saanut vasta reilut kaksi miljoonaa ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP.

Biden vannoo virkavalansa 20. tammikuuta. Virkakautensa ensimmäisen sadan päivän aikana Biden aikoo saada liikkeelle 100 miljoonaa annosta rokotteita. Määrä riittää 50 miljoonan ihmisen rokottamiseen. Yhdysvaltojen väkiluku on noin 330 miljoonaa.

STT

