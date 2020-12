”Bolsonaron murhaava typeryys koronan edessä on ylittänyt kaikki rajat” – lehdistö ja asiantuntijat teilaavat Brasilian ”epäpätevän” rokotussuunnitelman

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro sai sunnuntaina murskaavaa kritiikkiä hallituksensa koronarokotussuunnitelmista, tai pikemminkin niiden puutteesta.

Maa julkisti lauantaina rokotussuunnitelman, jossa oli joitain merkittäviä aukkoja. Suunnitelmasta puuttuu muun muassa päivämäärä, jolloin rokotukset on tarkoitus aloittaa.

– Presidentti Jair Bolsonaron murhaava typeryys koronaviruspandemian edessä on ylittänyt kaikki rajat, sanomalehti Folha de Sao Paulo sanoi etusivun pääkirjoituksessa.

– Jo riittää metkut rokotteen kanssa, lehti julisti.

Kilpaileva julkaisu Estado de Sao Paulo oli niin ikään ankara tuomitessaan hallinnon ”tappavan epäpätevyyden”.

– Aikakautemme pahimman terveyskriisin edessä hallinnon vastaus tullaan muistamaan kaikin tavoin katastrofaalisena, lehti julisti.

– Aina rokotussuunnitelmaansa myöten.

Maan korkeimman oikeuden tuomari Ricardo Lewandowski on määrännyt hallituksen asettamaan seuraavien 48 tunnin aikana päivämäärän rokotusten alkamiselle.

Suunnitelma tukeutuu rokotteisiin, joita ei vielä ole

Korkeimman oikeuden vaatima rokoteohjelma tarjoaa alkuunsa rokotteet noin 14 miljoonalle ihmiselle, joilla on korkea tartuntariski. Rokotteita ollaan tarjoamassa muun muassa terveydenhuoltohenkilökunnalle, ikäihmisille ja Brasilian alkuperäiskansoille.

Suunnitelmassa maalaillaan kuvaa kolmesta eri rokotusvaiheesta, joiden on määrä tavoittaa yhteensä 51,6 miljoonaa ihmistä, eli noin 24 prosenttia koko väestöstä.

Rokotussuunnitelman mukaan optimaalinen tavoite olisi, että yli 70 prosenttia väestöstä saataisiin rokotettua. Suunnitelmassa ei kuitenkaan kerrota tarkemmin, miten siihen aiotaan päästä.

Suunnitelmassa mainittiin nimeltä ryhmä terveydenhoidon asiantuntijoita, jotka kertoivat tiedotteessa, ettei heitä olisi lainkaan konsultoitu lopullisen tekstin osalta.

– Me emme koskaan nähneet mitään versiota tästä asiakirjasta, sanoi yksi heistä, epidemiologi Ethel Maciel.

Muut terveydenhoidon asiantuntijat suhtautuivat suunnitelmaan suorasukaisen kriittisesti.

– Terveysministeriö yrittää saada brasilialaiset ja korkeimman oikeuden näyttämään klovneilta, tviittasi mikrobiologi Natalia Pasternak, joka on kritisoinut hallinnon koronatoimia aiemminkin useaan otteeseen.

Pasternak huomautti suunnitelman perustuvan sille, että Brasilialla olisi käytössään 70 miljoonaa annosta Pfizerin ja Biontechin kehittämää rokotetta. Ostosopimuksesta kuitenkin vasta neuvotellaan.

Suunnitelmassa ei myöskään kerrota, miten maa aikoo selvitä rokotteen haastavasta säilytyksestä. Yhtiöiden koronarokotteen säilytys vaatii 70 pakkasasteen lämpötilan, minkä on koettu aiheuttavan vaikeuksia varsinkin vähemmän kehittyneissä valtioissa.

Lähes neljäsosa aikoo jättää rokotteen väliin

Bolsonaro on toistuvasti uhmannut asiantuntijoiden neuvoja pandemian keskellä sekä vähätellyt koronan vakavuutta kutsuen sitä muun muassa ”pikku flunssaksi” ja ”pikku influenssaksi”. Tuoreeltaan presidentti ilmoitti, ettei aio itse ottaa koronarokotetta.

Folha de Sao Paulo julkaisi sunnuntaina myös tuoreen kyselytutkimuksen tulokset, joiden mukaan 22 prosenttia brasilialaisista ei aio ottaa rokotetta. Elokuussa vastaava osuus oli yhdeksän prosenttia.

Kriitikoiden mukaan Bolsonaron rokotteen kyseenalaistavat kommentit ovat saaneet monet brasilialaiset suunnittelemaan rokotteen väliin jättämistä.

Rokotteista on tullut pelinappula myös Bolsonaron ja tämän todennäköisen haastajan Sao Paulon kuvernöörin Joao Dorian välisessä poliittisessa taistossa.

Dorian suunnitelmissa on rokottaa osavaltionsa väestö kiinalaiskehitteisellä CoronaVac-rokotteella, jota presidentti on puolestaan vastustanut.

Liittovaltion rokotussuunnitelmassa ei ole mukana CoronaVacia. Dorian paikallishallinto on varmistanut kiinalaisrokotetta 46 miljoonan annoksen verran ja haluaa aloittaa rokotukset tammikuun 25. päivänä.

Toiseksi eniten koronakuolemia koko maailmassa

Brasiliassa on Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan määrällisesti toiseksi eniten koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa.

Brasilian reilun 181 000 koronakuoleman lukumäärää edellä on vain Yhdysvallat, jossa kuolemantapausten määrä oli sunnuntaina Suomen aikaa vielä hieman alle 300 000.

Brasiliassa on lisäksi kolmanneksi eniten tartuntoja koko maailmassa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Brasiliassa on miljoonaa asukasta kohden vahvistettu yhteensä 32 307 tartuntaa ja kirjattu 850 koronakuolemaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vastaavat suhdeluvut ovat lähes 50 000 ja 920.

Suomessa miljoonaa asukasta kohden on Worldometerin mukaan todettu noin 5 560 tartuntaa ja kirjattu 82 koronaan liittyvää kuolemaa.

