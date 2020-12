Brasiliassa koronakuolemat nousussa – yli tuhat virukseen liittyvää kuolemaa vuorokaudessa

Brasilian terveysviranomaiset kertovat, että maassa on vahvistettu yli tuhat koronavirukseen liittyvää kuolemaa viime vuorokauden aikana. Edellisen kerran maassa oli vuorokauden aikana yhtä monta ihmistä kuollut koronavirukseen liittyen syyskuussa.

Yhteensä Brasiliassa on pandemian aikana raportoitu koronavirukseen liittyviä kuolemia lähes 185 000, mikä on toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen.

Uusia koronatartuntoja on vahvistettu vuorokauden aikana lähes 70 000 ja pandemian aikana tartuntoja on ollut Brasiliassa nyt yli 7,1 miljoonaa. Tartunnat ovat lähteneet marraskuussa nousuun, ja 212 miljoonan asukkaan maassa pelätään tilanteen pahenevan entisestään lomakauden lähestyessä.

Brasiliassa virukseen liittyvät kuolemat olivat useiden kuukausien ajan laskussa kesä-elokuun välisen ajan jälkeen.

Tavoitteena rokottaa 150 miljoonaa ihmistä 16 kuukaudessa

Brasilian terveysviranomaisten ilmoituksen mukaan maassa aiotaan rokottaa 70 prosenttia kansalaisista eli noin 150 miljoonaa ihmistä 16 kuukauden aikana. Maan oikeistolainen presidentti Jair Bolsonaro on ollut koronapandemian aikana kovan arvostelun kohteena. Bolsonaro on vähätellyt pandemiaa siitä huolimatta, että sai myös itse virustartunnan.

Bolsonaro on lisäksi esittänyt epäilyjä kiinalaislaboratorio Sinovacin tuottamasta Coronavac-rokotteesta. Coronavac-rokotetta valmistaa Brasiliassa Butantan-instituutti Sao Paulon kuvernöörin Joao Dorian tuella. Dorian odotetaan haastavan Bolsonaron presidentinvaaleissa vuonna 2022.

STT

Kuvat: