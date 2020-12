Britannia ei lämpene EU:n sopimusehdotuksille – tänään on määrä päättää, kannattaako kauppaneuvotteluja jatkaa

Britannian ja EU:n on määrä päättää tänään, aikovatko ne vielä jatkaa Britannian EU-eroon liittyviä kauppaneuvotteluja. Toiveet kauppasovun saavuttamisesta osapuolten välillä eivät vaikuta viikonlopun aikana parantuneen.

Britannian neuvottelija David Frost saapui aamulla Euroopan komission tiloihin aloittaakseen neuvottelut EU-kollegansa Michel Barnierin kanssa.

Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Britannian pääministerin Boris Johnsonin on määrä keskustella puhelimessa neuvottelujen kohtalosta myöhemmin tänään. Molemmat ovat viime päivien kommenteissaan pitäneet sovun syntymistä epätodennäköisenä.

Britannian kerrottiin lauantaina olevan tyytymätön EU:n ratkaisuehdotuksiin. EU:n viimeisin sopimusehdotus on Britannialle mahdoton hyväksyä, hallituslähde sanoi uutistoimisto AFP:lle.

AFP:n mukaan neuvottelut kiikastavat nyt erityisesti tasavertaiseen kilpailuun liittyvistä kysymyksistä.

Rajoilla pelätään ruuhkaa

Britannian EU-eron siirtymäaika on päättymässä vuodenvaihteessa. Tuolloin Britannia jättää taakseen EU:n sisämarkkinat ja tulliliiton, saavutettiin sopua tai ei.

Jos sopua ei saavuteta, odotettavissa on viivästyksiä matkustajille sekä esimerkiksi tuontitulleja. Esimerkiksi liikenteen Britannian satamien lähistöllä on pelätty ruuhkautuvan, sillä sopimukseton ero tietäisi lisää byrokratiaa vientiin ja tuontiin.

Sunday Timesin mukaan ministerit ovat kehottaneet ruokakauppoja ja lääkkeiden toimittajia keräämään varmuusvarastoa mahdollisten toimituskatkojen varalta. Lehden mukaan ilmassa on myös pelkoa siitä, että ihmiset alkavat hädissään hamstrata tuotteita.

Lauantaina kerrottiin, että Britannia valmistelee merivoimien laivoja valvomaan aluevesiään vuodenvaihteesta lähtien siltä varalta, että sopua ei saavuteta.

STT

