Britannian sairaalat täpötäynnä koronapotilaita – kevään ensimmäisen korona-aallon huippuluvut ylittyivät jo

Britannian sairaaloissa on nyt enemmän koronapotilaita kuin kevään ensimmäisen korona-aallon aikana enimmillään, kertoivat viranomaiset tiistaina.

Maan kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän (NHS) tilastojen mukaan sairaaloissa oli vajaat 20 500 potilasta, kun heitä keväällä oli enimmillään vajaat 19 000.

– Olemme palanneet jälleen takaisin myrskyn silmään samalla, kun koronaviruksen toinen aalto koettelee Eurooppaa ja myös tätä maata, summasi NHS:n johtaja Simon Stevens.

Britanniassa toivotaan koronarokotusten pikku hiljaa tuovan apua kriisiin.

– Jos rokotteen saatavuus jatkuu hyvänä, saanemme haavoittuvimmassa asemassa olevat rokotettua loppukevääseen mennessä. Se on kenties tulevan vuoden suurin yksittäinen toivonkipinä, Stevens sanoi.

Britannia kuuluu pahiten koronaviruksesta kärsineisiin maihin Euroopassa. Viruksen seurauksena on kuollut yli 71 100 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna kuolleita on 1 045 miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli tiistaina 98.

Espanja ryhtyy pitämään rekisteriä koronarokotteesta kieltäytyvistä

Espanja aikoo ryhtyä kokoamaan rekisteriä niistä ihmisistä, jotka kieltäytyvät uudesta koronavirusrokotteesta. Rekisterin tietoja voidaan jakaa muiden EU-maiden kanssa, mutta muuten se ei ole julkinen, kertoi maan terveysministeri Salvador Illa.

Rokotteesta aikoo tuoreen tutkimuksen mukaan kieltäytyä 28 prosenttia espanjalaisista. Luku on pienentynyt huomattavasti, sillä edellisessä tutkimuksessa vielä liki puolet, 47 prosenttia, vastaajista oli sitä mieltä, ettei ota rokotetta.

Espanja aloitti koronarokotukset muiden EU-maiden tavoin viikonloppuna. Viranomaisten tavoitteena on, että 15-20 miljoonaa ihmistä olisi rokotettu kesäkuuhun mennessä. Espanjassa on noin 47 miljoona asukasta.

– Virus lyödään niin, että kaikki tai mahdollisimman suuri osa ihmisistä rokotetaan sitä vastaan, Illa sanoi.

Ruotsin koronakuolemien määrä nousi viikossa yli 200:lla

Ruotsissa on rekisteröity viime viikon keskiviikon jälkeen yhteensä 205 uutta koronavirustartuntaan liitettyä kuolemantapausta. Koko epidemian aikana kuolleiden määrä nousee maassa näin ollen 8 484:ään.

Uusia koronatartuntoja on rekisteröity Ruotsissa 23. joulukuuta jälkeen yhteensä vajaat 32 500.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan uusin koronatilastoihin liittyy joulunpyhien takia huomattavan paljon epävarmuuksia ja viivettä.

Sosiaalihallituksen vt. kriisivalmiuspäällikön Taha Alexanderssonin mukaan Ruotsin sairaaloissa ollaan koronatilanteen kanssa todella kovilla. Hänen mukaansa hengityskoneita ja muuta kalustoa on kyllä riittävästi, mutta ongelmana on henkilökunnan riittävyys.

– Tartuntojen leviäminen on saatava vähenemään. Paine on valtava, ja kaikki alueet ennustavat tilanteen pahenevan seuraavina viikkoina, Alexandersson sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän vetosi muun muassa uudenvuoden viettäjiin, että kaikkia tarpeettomia riskejä on nyt vältettävä.

—

Lähteenä myös uutistoimisto TT ja Aftonbladet.

STT

Kuvat: