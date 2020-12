Britanniassa hallitus hätäkokoukseen matkustuskieltojen vuoksi – rahtiliikenteen tilanne vaikeutui Ranskan suljettua rajan

Britanniassa hallitus kutsuu maanantaina koolle hätäkokouksen muiden maiden asettamien matkustusrajoitusten vuoksi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan asialistalla on esimerkiksi rahtiliikenteen tilanne. Esimerkiksi Britannian rahdille keskeinen kauttakulkumaa Ranska on ilmoittanut rajojen sulkemisesta myös rekkaliikenteeltä.

Doverin satama Englannissa kertoi keskeyttävänsä kaiken lähtevän matkustaja- ja rahtiliikenteen sen jälkeen kun Ranska ilmoitti kahden vuorokauden sulusta sunnuntaina.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Ranska sallii kyllä rekkaliikenteen Britannian suuntaan. Pelkona kuitenkin on, että kuljettajat eivät halua ajaa Britanniaan, koska maasta poistuminen näyttää nyt epävarmalta.

Elintarviketeollisuuden etujärjestö FDF:n johtaja Ian Wright arvioi, että rahtiliikenteen keskeytyksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia tuoreen ruoan saatavuuteen Britanniassa jouluna. Wrightin mukaan brittihallituksen tulisi pikimmiten taivutella Ranskaa sallimaan rahtiliikenne, BBC kertoo.

Ongelmia on luvassa myös Britanniasta Eurooppaan suuntautuvalle viennille.

EU etsii yhteistä linjaa

Syynä matkustus- ja maahantulorajoituksiin on Britanniassa havaittu uusi koronaviruksen muunnos, jota pidetään aiempaa tarttuvampana.

Useat Euroopan maat, muiden muassa Suomi, ovat päättäneet keskeyttää matkustajalentoliikenteen Britanniasta.

EU:n edustajien on määrä keskustella maanantaiaamuna koordinoidummista toimista tilanteessa, kertoo BBC.

Esimerkiksi Ranskan pääministerin Jean Castexin mukaan kahden vuorokauden rajasululla halutaan antaa aikaa EU:n yhteisen linjan muodostamiselle. Pääministerin mukaan vaihtoehto voisi olla esimerkiksi Britanniasta lähtevien pakollinen testaaminen, AFP kertoo.

Mari Areva

STT