Britanniassa ja EU:ssa etsitään ulospääsyä uuden koronamutaation tuomista logistiikkahaasteista

Britanniassa hallitus on maanantaina koolla hätäkokouksessa muiden maiden asettamien matkustusrajoitusten vuoksi. Syynä matkustus- ja maahantulorajoituksiin on Britanniassa havaittu uusi koronaviruksen muunnos, jota pidetään aiempaa tarttuvampana.

Myös EU-maiden edustajat keskustelevat koordinoidummista toimista tilanteessa.

Britanniassa hätäkokouksen asialistalla on esimerkiksi rahtiliikenteen tilanne. Britannian rahdille keskeinen kauttakulkumaa Ranska on ilmoittanut rajojen sulkemisesta myös rekkaliikenteeltä.

Doverin satama Englannissa kertoi keskeyttävänsä kaiken lähtevän matkustaja- ja rahtiliikenteen sen jälkeen, kun Ranska ilmoitti kahden vuorokauden sulusta sunnuntaina.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Ranska sallii kyllä rekkaliikenteen Britannian suuntaan. Pelkona kuitenkin on, että kuljettajat eivät halua ajaa Britanniaan, koska maasta poistuminen näyttää nyt epävarmalta.

Britannian liikenneministeri Grant Shapps vakuutti Sky Newsille maanantaina, että lyhyellä aikajänteellä ei ole tiedossa ongelmia ruuan tai lääkkeiden saatavuudessa. Brittien rokottamiseen liikennesulku ei vaikuta, sillä valtaosa koronarokotteesta tulee Britanniaan laivakonteissa eikä rekkojen mukana.

Shapps vakuutti hallituksen pyrkivän ratkaisemaan tilanteen mahdollisimman nopeasti, ja sanoi toivovansa, että sulku ei kestä pidempään kuin 48 tuntia.

Ongelmia on luvassa myös Britanniasta Eurooppaan suuntautuvalle viennille.

EU etsii yhteistä linjaa

Maailman terveysjärjestö WHO kehotti sunnuntaina Euroopan maita vahvistamaan toimia koronaviruksen uutta muunnosta vastaan. WHO:n Euroopan-toimiston tiedottajan mukaan ympäri Eurooppaa tartunnat ovat voimistuneet ja levinneet laajalle, joten maiden täytyy lisätä kontrollia ja ennaltaehkäiseviä toimia.

EU-maiden asiantuntijatason kokous alkoi kello 12. Tarkoituksena on etsiä toimiin yhteistä linjaa sekä selvittää, kuinka paljon viruksen uutta muunnosta mahdollisesti on jo muissa maissa kuin Britanniassa. Myös rahtikysymys noussee esiin.

Suuri osa Euroopan maista, mukaan lukien Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, on keskeyttänyt tai sanovat keskeyttävänsä matkustajalennot Britanniasta.

Esimerkiksi Ranskan pääministerin Jean Castex’n mukaan kahden vuorokauden rajasululla halutaan antaa aikaa EU:n yhteisen linjan muodostamiselle. Pääministerin mukaan vaihtoehto voisi olla esimerkiksi Britanniasta lähtevien pakollinen testaaminen, AFP kertoo.

Rajoituksia myös Tanskaan ja Hollantiin

Britanniasta matkustaminen on estetty myös monissa Lähi-idän maissa. Turkki ja Israel ovat lisäksi estäneet matkustamisen Tanskasta, Hollannista ja Etelä-Afrikasta, missä muunnostaon Britannian lisäksi havaittu.

Idemmässä Aasiassa Intia ja Hongkong ovat reagoineet estämällä entisestä isäntämaasta saapuvat lennot.

Pohjois-Amerikassa Kanada on jo reagoinut asettamalla 72 tunnin matkustuskiellon Britanniasta. Väli- ja Etelä-Amerikassa useat valtiot ovat asettaneet niin ikään matkustusrajoituksia.

Tutkijat havaitsivat ensimmäisen kerran viruksen uuden muunnoksen potilaalla syyskuussa, mutta vasta viime viikolla sen huomattiin leviävän erityisesti Britannian eri osissa. Uuden muunnoksen uskotaan olevan 70 prosenttia aiempaa tarttuvampi.

Britannian terveysministeri Matt Hancock totesi sunnuntaina Sky Newsin haastattelussa, että koronaviruksen muunnoksen leviäminen ei ollut Britanniassa hallinnassa.

https://www.bbc.com/news/business-55389505

https://news.sky.com/story/covid-19-freight-and-travel-chaos-wont-impact-vaccine-delivery-minister-promises-12169087

https://news.sky.com/story/covid-19-in-tier-4-everybody-needs-to-behave-as-if-they-already-have-coronavirus-matt-hancock-says-12168124

Mari Areva, Mika-Matti Taskinen, Susanna Jääskeläinen

STT