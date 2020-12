Brittiparlamentti käsittelee EU-kauppasopimusta, Brysselissä jo allekirjoitettiin

Britanniassa maan parlamentti on aloittanut EU:n kanssa saavutetun kauppasopimuksen käsittelyn. Poikkeuksellisesti välipäivinä koolle kutsutun parlamentin on tarkoitus käsitellä sopimus pikavauhtia, jotta pääministeri Boris Johnson voisi allekirjoittaa sen vielä tänään.

Sopimuksen läpimeno on käytännössä varmaa, sillä sitä tukevat niin konservatiivien kovan linjan brexitin kannattajat kuin myös pääosa opposition työväenpuolueesta. Alahuoneen keskustelussa kiisteltiin kuitenkin heti aluksi sopimuksen puutteista, muun muassa siitä, ettei se kata tärkeitä rahoituspalveluja.

Oppositiojohtaja Keir Starmerin mukaan sopimus on huononakin parempi vaihtoehto kuin sopimukseton EU-ero. Johnson puolestaan maalaili Britannialle hyvää tulevaisuutta EU:n kanssa

– Tämän sopimuksen myötä meistä tulee paras ystävä ja liittolainen, joka EU:lla voi olla, Johnson sanaili.

Siirtymäajan päättymiseen vajaat kaksi vuorokautta

EU:ssa jäsenvaltiot ovat jo hyväksyneet sopimuksen väliaikaisen soveltamisen 1. tammikuuta alkaen. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel allekirjoittivat kauppasopimuksen EU:n puolesta Brysselissä jo aamupäivällä.

Allekirjoitusten jälkeen sopimuspaperit lennätetään Britannian ilmavoimien RAF:n koneella Lontooseen toisen osapuolen allekirjoituksia varten.

Britannian ja EU:n neuvottelijat ilmoittivat sopimuksen syntymisestä aivan viime hetkillä jouluaattona. Britannia erosi muodollisesti EU:sta jo tämän vuoden tammikuun lopussa, mutta osapuolten suhteet säilyivät siirtymäaikana pääosin ennallaan.

Uuden sopimuksen mukaan Britannian ja EU:n tavarakaupassa ei oteta käyttöön tullimaksuja tai kiintiöitä. Sopimus on kuitenkin hyvin rajallinen, ja tavaroiden, palveluiden sekä ihmisten vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä päättyy vuoden vaihtuessa.

STT

