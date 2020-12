CAS puolitti Venäjän dopingpannan kahteen vuoteen – Tokion ja Pekingin olympialaisiin vain ”neutraaleja” venäläisurheilijoita

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS on puolittanut Venäjän dopingista saaman arvokisapannan kahteen vuoteen. Panna päättyy joulukuussa 2022, joten sekä Tokion ensi vuoden kesäolympialaisissa että vuoden 2022 Pekingin talviolympialaisissa venäläisurheilijoita nähdään vain neutraalin lipun alla. Sama koskee myös paralympialaisia ja MM-kisoja.

Maailman antidopingtoimisto Wada sulki joulukuussa 2019 Venäjän olympialaisista ja muista arvokilpailuista neljäksi vuodeksi valtiojohtoisen dopingohjelman ja dopingtestitietojen manipuloinnin takia. Tästä päätöksestä Venäjä oli valittanut CAS:iin.

– Rangaistukset eivät ole niin ankaria kuin Wadan (vaatimat), mutta tätä ei pidä pitää Venäjän toiminnan minkäänlaisena hyväksyntänä. Päätöksessä on harkittu (rangaistusten) suhteellisuutta ja etenkin tarvetta vaikuttaa kulttuurin muutokseen (Venäjän urheilussa) ja tarvetta rohkaista seuraavan sukupolven venäläisurheilijoita osallistumaan puhtaaseen kansainväliseen urheiluun, CAS selvitti pannan puolittamista.

Wadan puheenjohtaja Witold Banka totesi toimiston olevan ”tyytyväinen voittoon tässä merkittävässä päätöksessä”, vaikka vaatimus neljän vuoden pannasta jäikin puoleen.

– Emme jättäneet kiveäkään kääntämättä tässä hyvin monimutkaisessa tapauksessa. Päätös pitää selkeästi yllä löydöksiämme, joiden mukaan venäläisviranomaiset häpeämättömästi ja laittomasti manipuloivat Moskovan laboratorion dataa peittääkseen institutionalisoidun dopingohjelman. Huolimatta Venäjän jatkuvasta vastustuksesta ja kiistämisestä, olemme selkeästi osoittaneet todeksi asian. Siinä suhteessa tämä päätös on tärkeä puhtaan urheilun ja maailman urheilun kannalta, Banka totesi Wadan sivuilla.

– Olemme toisaalta myös pettyneitä siihen, että CAS ei ylläpitänyt kaikkia suosittelemiamme seurauksia (Venäjälle). Ne olivat mielestämme sopivia ja myös kohtuullisia. Mutta Wada ei ole tuomari, meidän on kunnioitettava CAS:n päätöstä.

Dopingvyyhtiä selvitelty jo pitkään

Venäjän dopingohjelma on herättänyt laajaa huomiota runsaan viiden vuoden ajan.

Dopingohjelma alkoi paljastua saksalaisen toimittajan Hajo Seppeltin ARD-kanavalle tekemän dokumentin ja Venäjän entisen antidopingjohtajan Grigori Rodtshenkovin antamien haastattelujen myötä. Maailman antidopingtoimisto Wada julkisti marraskuussa 2015 raporttinsa, jonka mukaan doping oli Venäjän yleisurheilussa systemaattista.

Kanadalaisjuristi Richard McLarenin tutkimuskomitea julkaisi 2016 kaksi raporttia, joissa osoitettiin, että Venäjällä vallitsi kokonaisvaltainen ja valtiojohtoinen dopingjärjestelmä, jossa urheilijoita oli suojeltu ja heidän tekemisiään peitelty eri lajeissa ainakin vuosina 2011-2015. Raportit toivat esille myös dopingnäytteiden järjestelmällisen vaihtamisen Sotshin vuoden 2014 talviolympialaisissa ja paralympialaisissa.

Johdonmukaisesti tiukinta linjaa on vetänyt Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA, joka on pitänyt Venäjän poissa kansainvälisistä kisoista marraskuusta 2015 asti. Kansainvälinen olympiakomitea KOK sen sijaan on huojunut. Rion 2016 kesäolympialaisissa KOK jätti kansainvälisille lajiliitoille päätäntävallan, saavatko venäläisurheilijat osallistua kisoihin, ja kisoihin pääsi viime hetkiin jääneen hakemustulvan takia venäläisurheilijoita ilman uskottavaa testaushistoriaa.

Pyeongchangin vuoden 2018 talviolympialaisista Venäjän joukkue suljettiin, mutta jälleen KOK ajautui hiostavaan kiireeseen jätettyään OAR-tunnuksen (venäläinen olympiaurheilija) alla kilpailleiden venäläisten käsittelyn viime tinkaan. Heti kisojen jälkeen KOK ilmoitti Venäjän voivan palata kisoihin.

Venäjän selvitykset eivät vakuuta Wadaa

Venäjän toiminta dopingongelmansa selvittämiseksi ei ole vakuuttanut Wadaa.

Wada kertoi marraskuussa 2019, että Moskovan antidopinglaboratoriosta alkuvuodesta 2019 pitkän väännön jälkeen luovutetut testitiedot eivät olleet kattavat eivätkä alkuperäiset. Wada on verrannut testitietoja ilmiantajalta 2017 saamaansa kopioon ja todennut, että satoja positiivisia testituloksia on poistettu ja merkittäviä muutoksia on tehty vielä joulukuussa 2018 sekä tammikuussa 2019.

Viime metreillä testitiedostoon oli myös lisätty väärennettyjä todisteita, joiden tarkoitus on ollut esittää, että Grigori Rodtshenkov olisi väärentänyt testitietoja voidakseen kiristää rahaa urheilijoilta.

Janne Lehikoinen, Raiko Häyrinen

STT

