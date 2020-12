Danske Bank: Suomalaisten usko omaan vaurastumiseensa on romahtanut parissa vuodessa

Vain neljännes suomalaisista on ainakin jossain määrin sitä mieltä, että heistä voisi jossain vaiheessa elämäänsä tulla varakkaita, ilmenee Danske Bankin tutkimuksesta. Vielä toissa vuonna 42 prosenttia uskoi mahdollisuuksiinsa vaurastua.

Erityisesti naisten usko tulevaan menestykseensä on heikkoa.

– Suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni kiinteässä omaisuudessa, kuten asunnoissa ja autoissa. Vain alle seitsemän prosenttia varoista on talletuksia, osakkeita tai rahasto-osuuksia, kertoo Danske Bankin Suomen sijoitusalueesta vastaava johtaja Ville Orava tiedotteessa.

Hänen mukaansa sijoittaminen ja säästäminen kiinnostavat kuitenkin nuoria aikuisia jatkuvasti enemmän. Eniten sijoittajia löytyy 25-34-vuotiaiden ikäluokasta.

Kaikkein hyväksytyimmäksi tavaksi vaurastua koetaan säännöllinen säästäminen ja tiukka kulukuuri. Tämän vaihtoehdon valitsi 43 prosenttia vastanneista.

Suomalaiset uskovat lottovoittoon

Vuoden 2018 listalla sijalla neljä keikkunut lottovoitto on pitänyt saman sijoituksen hyväksytyimpien vaurastumistapojen listalla. Tämän vaihtoehdon nosti esiin nyt hieman alle kolmannes.

– Onneksi tuloksista voidaan kuitenkin nähdä, että nuorilla on vanhempia ikäluokkia vahvempi usko siihen, että omaan vaurastumiseen voi vaikuttaa myös muulla tavalla kuin lottoamalla, Orava sanoo.

Tutkimukseen vastasi 3 022 suomalaista.

STT

