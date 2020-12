Danske Bank: Suomalaisten usko omaan vaurastumiseensa on romahtanut parissa vuodessa

Vain neljännes suomalaisista on ainakin jossain määrin sitä mieltä, että heistä voisi jossain vaiheessa elämäänsä tulla varakkaita, ilmenee Danske Bankin tutkimuksesta. Vielä toissavuonna 42 prosenttia uskoi mahdollisuuksiinsa vaurastua.

Erityisesti naisten usko tulevaan menestykseensä on heikkoa.

Suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni kiinteässä omaisuudessa kuten asunnoissa ja autoissa. Vain alle seitsemän prosenttia varoista on talletuksia, osakkeita tai rahasto-osuuksia.

Tutkimukseen vastasi 3 022 suomalaista.

STT

