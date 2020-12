Diego, Therese ja Olav

Monille meistä Diego Armando Maradona oli yksi maailman parhaista urheilijoista.

Hänen kuolemansa nostatti tunneaallon. Somessa ja oikeassakin todellisuudessa vieräytettiin kyynel jos toinenkin edesmenneen jalkapallotähden muistolle.

Myös itse katsoin televisiosta livenä Diegon ”Jumalan kädellä” sekä häikäisevällä coast-to-coast pujottelulla tehdyt maalit Peter Leslie Shiltonin selän taakse MM-turnauksessa 1986. Mykistävää taituruutta!

Sen jälkeen Diegon elämä kulki kuten kulki. Nyt kun hänen ruumiinsa on jo kylmennyt, uskallan sanoa, että mielipiteeni hänestä urheilijana muuttui kokaiinikäryjen ja muiden typeryyksien myötä.

Diego ei ollut sankarini. Pahiten nyppi se, että hän ei koskaan tunnustanut MM-puolivälierän käsimaaliaan huijaukseksi. Monesti mietin, miten Diego pystyi nukkumaan moisen asian kanssa. Hän oli huijannut MM-kisoissa ja nostanut MM-pokaalin ilmoille huijarina.

Ehkä kokaiini auttoi unohtamaan.

Therese Johaug on kiistatta yksi maailman parhaista hiihtäjistä ja yksi maailman parhaista naisurheilijoista. Marit Björgenin annettua latua hän on hallinnut maastomatkoja suvereenisti.

Johaug kärähti dopingista 2016. Hänen antamastaan näytteestä löytyi klostebolia, joka on anabolinen steroidi. Johaug sai lopulta pienen veivaamisen jälkeen 18 kuukauden kilpailukiellon.

Steroidien käyttö on yksi raskaimmista rikkomuksista, mitä urheilija voi tehdä, sillä voimaa vaativissa lajeissa niistä saatu hyöty jää pysyväksi.

Johaug ei ole koskaan tunnustanut käyttäneensä dopingaineita tietoisesti. Hän selitti steroidikäryään huulirasvalla, jonka sisältöä hän eikä hänen lääkärinsä tiennyt kielletyksi. Myöhemmin hän selitti käryään myös sillä, että ylirasitustila oli heikentänyt hänen tarkkaavaisuuttaan.

Johaug palasi kilpailukieltonsa jälkeen ladulle huippukunnossa. Joulukuun alussa hänelle luovutettiin yksi Norjan arvostetuimmista urheilijapalkinnoista: Egebergs Ærespris.

Palkinnon perusteina on, että urheilija on menestynyt useammassa lajissa (Johaugilla se on ratajuoksu), ja että hän on urheilun perusarvojen suhteen hyvä esikuva.

Kahdeksankertainen suunnistuksen maailmanmestari Olav Lundanes ei sulattanut palkinnon ojentamista Johaugille. Lundanesin mielestä Johaugin menestystä urheilijana ei voi kiistää, mutta esikuvaksi hän ei kelpaa.

Lundanesin mielestä Johaugilla meni liian pitkä aika tunnustaa, että urheilijan pitää itse tietää, mitä lääkeaineita hän vastaanottaa.

Dopingkärynsä yhteydessä Johaug sysäsi vastuun kielletyn aineen saamisesta lääkärille. Norjassa ajatellaan varsin yleisesti, että huippuhiihtäjä sai steroidit itseensä tietämättään ja vahingossa. Tämä käsitys näkyy varsin selvästi myös Lundanesin twitter-viestiinsä saamasta palautteesta.

Lundanesin mielestä koko antidopingtyön ydin on siinä, että urheilija itse tietää ja ymmärtää vastuunsa kontrolloida, mitä hän nauttii ja millaisia lääkeaineita käyttää.

Olen Lundanesin kanssa samaa mieltä. Hänet kohtalaisesti tuntevana uskon, ettei hän ole tässä asiassa liikkeellä kateuttaan, vaan on vilpittömästi huolissaan urheilun ja erityisesti urheilun tähtikulttuurin tulevaisuudesta.

Paljon riippuu siitä, miten me huippu-urheilua seuraavat suhtaudumme asiaan. Jos huijaus ei ole mielestämme häpeällistä, on urheilun perusarvojen madonluvut jo luettu.

Otan itse kantaa asiaan sanomalla lyhyesti: ”Heja Olav!”

Teksti: Seppo Väli-Klemelä