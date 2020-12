DN: Tukholma toivoo yksityiseltä puolelta apua tehohoitoyksiköiden henkilöstöpulaan

Ruotsissa Tukholman alueella koronapotilastulvan kanssa kamppaileviin tehohoitoyksiköihin toivotaan apua yksityiseltä puolelta, kertoo ruotsalaislehti Dagens Nyheter.

Tukholman alueen sairaanhoidon johtaja Björn Eriksson ehdottaa lehden mukaan, että yksityisellä puolella annettaisiin henkilökunnalle lomaa. Tämän myötä he voisivat tulla töihin julkisen terveydenhuollon puolelle korona-avuksi.

Näin tehtiin myös keväällä, jolloin koronahoitoa tekemään ”lainattiin” noin sata ihmistä yksityiseltä puolelta.

– Tilanne on vakava ja tarvitsemme apua. Noin kolmasosa hoidosta tehdään yksityisesti Tukholmassa. Siten on kohtuullista, että he ottavat myös vastuuta, Eriksson sanoi lehden mukaan.

Eriksson tapasi yksityisen terveydenhuollon edustajia perjantaina. Erikssonin mukaan vastaanotto oli hyvä, ja hän uskoo, että työntekijöitä saadaan lainaksi.

Tehohoitoyksiköt ääriään myöten täynnä

Aiemmin täällä viikolla Dagens Nyheter kertoi, että Tukholman alueen tehohoitoyksiköistä oli täynnä jo yhteensä 99 prosenttia. Luku on kuitenkin jokseenkin harhaanjohtava, sillä keväällä tehohoidossa oli huomattavasti enemmän potilaita kuin nyt.

Parhaillaan tehohoitoa vaatii pääkaupungissa noin 80-90 koronapotilasta. Keväällä koronatilanteen ollessa pahimmillaan vastaava luku oli korkeimmillaan noin 230.

Erikssonin mukaan tehohoidon määrälle ei ole suoranaisesti ylärajaa, mutta hoitopaikkojen järjestämisessä kestää aina jonkin aikaa. Kapasiteettitarpeet ovat olleet Erikssonin mukaan tiedossa ja tehohoidon kapasiteettia on pyritty lisäämään päivä päivältä.

Kausi-influenssan osalta rauhallista

Uutistoimisto TT kertoi lauantaina, että kausi-influenssatapaukset ovat olleet Ruotsissa poikkeuksellisen vähissä koronatoimien vuoksi. Maan kansanterveysviranomaisen edustajan Mia Bryttingin mukaan tapauksia on tähän aikaan vuodesta tavallisesti aina nykytilannetta enemmän.

– Nyt on rauhallista niin Ruotsissa kuin Euroopassakin, Brytting kertoo ja arvioi tämän olevan osoitus siitä, että koronatoimet estävät myös muiden tautien leviämistä.

Kiinnostus kausi-influenssarokotteen ottamiseen on ollut myös tavallista runsaampaa.

Bryttingin mukaan kausi-influenssan ja koronaviruksen aiheuttaman taudin saaminen samaan aikaan voi olla mahdollista, joskin epätavallista.

Ruotsin kansanterveysviranomaisen ylläpitämän seurantasivuston mukaan Ruotsissa on pandemian aikana varmistettu tähän mennessä hieman yli 320 000 koronatartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia puolestaan on kirjattu hieman yli 7 500. Seurannan tiedot päivitetään joka viikko kerran päivässä aina tiistaista perjantaihin.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Ruotsissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu noin 31 600 koronatartuntaa ja kirjattu 742 koronakuolemaa. Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 5 492 ja 82.

https://www.dn.se/sthlm/region-stockholm-ber-privatvarden-om-personal/

https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa

STT

Kuvat: