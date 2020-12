Eddie Edwards, George Best vai Dick Paradise? – Testaa, mitä jäi mieleen viikon uutisista!

1. Mikä on Sami Metsänperän johtaman, markkinoitaan ulkomaille laajentavan ohjelmistoyrityksen nimi?

a) Softica

b) Soficta

c) Soft Cell

2. Kuka vastasi valo- ja äänitaideteos Lux Finlandian tarkemmasta suunnittelusta Uskelan kirkonmäelle?

a) Markus Kuisma

b) Ekku Peltomäki

c) Kari Kola

3. Kuka on Salon Seudun Sanomien urheilutoimituksen mukaan oman maansa mattinykäsiä?

a) mäkihyppääjä Eddie Edwards, Englanti

b) jalkapalloilija George Best, Pohjois-Irlanti

c) jääkiekkoilija Dick Paradise, USA

4. Miksi Salon sote-johtaja Jussi Mattila irtisanottiin?

a) Koska hän toimi vastoin poliittisten päättäjien linjauksia.

b) Koska hän ajoi turhan aggressiivisesti poliittisten päättäjien linjauksia.

c) Koska hän syytti poliittisten päättäjien linjauksia sekaviksi.

5. Millä Lounais-Suomen poliisilaitos perustelee suunnitelmiaan vähentää Salon poliisiaseman aukioloa?

a) Seudulla tehtyjen rikosten määrä on vähentynyt ratkaisevasti viime vuosina.

b) Yhä suurempi osa lupa-asioista voidaan nykyään hoitaa verkossa.

c) Aukiolopäiviä vähentämällä voi tarjota laadukkaampaa palvelua.

6. Mitä ProtosDemoksen toimitusjohtaja Lasse Laine osti?

a) koiranpennun

b) asuntolan Halikosta

c) etätyöskentelyyn sopivia työpöytiä

7. Mitä Salon kaupunki on valmis kokeilemaan jokirannassa ensi kesänä?

a) pieniä terasseja

b) sup-lautojen vuokrausta

c) koirien jätöspussiautomaatteja

8. Miten alkaa Turun arkkipiispaksi valitun Mari Leppäsen joulu?

a) kuusen koristelulla ja kuumalla kaakaolla

b) kuusenhakuretkellä ja lämpimällä glögillä

c) kuusen valojen sytyttämisellä ja En etsi valtaa, loistoa -virrellä

9. Millaisiksi vihreiden uusi puheenjohtaja Saija-Reetta Puopolo kuvailee Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan jäseniä?

a) mahtaviksi tyypeiksi

b) yllättävän mukaviksi

c) paneutuviksi päättäjiksi

10. Miksi Someron kaupunginvaltuuston puheenjohtaja siirsi talousarviokokouksen verkkoon?

a) koska hän on koronakaranteenissa

b) koska lähes kolmannes valtuutetuista on koronakaranteenissa

c) koska Somerolla ilmeni useita koronatartuntoja

Vastaukset: 1. b, 2. a, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b, 7. a, 8. b, 9. a, 10. c, kuva: a