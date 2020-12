Eduskunnan määrä saada ensi vuoden budjetti valmiiksi – tänään on vuoden viimeinen istuntopäivä

Eduskunnan on tänään tarkoitus saada ensi vuoden budjetti valmiiksi. Budjettia on käsitelty eduskunnassa tiiviisti viime tiistaista lähtien.

Eduskunnalla oli alun perin istuntovaraus myös tiistaille, mutta se peruttiin perjantaina, koska budjetin arvioitiin valmistuvan tänään.

Ensi vuoden talousarvion loppusumma on noin 65,2 miljardia euroa, mikä on 7,5 miljardia enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa.

Talousarvion loppusummaa kasvattavat muun muassa koronavirustilanteeseen liittyvät menot 1,6 miljardilla euroa. Hävittäjähankinnan eteneminen kasvattaa loppusummaa noin 1,5 miljardilla eurolla. Tämän vuoden lisätalousarvioissa tehdyt päätökset esimerkiksi monivuotisista väylähankkeista ja yritystuista heijastuvat ensi vuoteen ja kasvattavat loppusummaa noin miljardilla eurolla.

Suhdanneluonteiset menot kuten työttömyysturva- ja toimeentulotukimenot kasvattavat loppusummaa noin 0,8 miljardilla eurolla ja kuntien tukeminen 0,3 miljardilla eurolla.

Valtion tuloiksi arvioidaan ensi vuonna 53,5 miljardia euroa. Talousarvio on siis 11,7 miljardia euroa alijäämäinen, ja alijäämä katetaan lainanotolla. Ensi vuoden lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 138 miljardia euroa eli 57 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Eduskuntatyö jatkuu helmikuun alussa

Koska tiistain istuntovaraus peruttiin perjantaina, tänään on eduskunnan viimeinen istuntopäivä tänä vuonna. Eduskunta jatkaa toimintaansa istuntotauon jälkeen helmikuun alussa.

Ensi vuoden valtiopäivien avajaiset on määrä järjestää 3. helmikuuta. Eduskunnan puhemiehistön vaali järjestetään avajaisia edeltävänä päivänä 2. helmikuuta.

STT

