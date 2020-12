Eduskunnassa toivottiin tartuntatautilakiin maskimääräyksiä – Kiuru torjui syytökset lakiesityksen myöhästymisestä

Esitystä tartuntatautilain muuttamisesta olisi syytä täydentää antamalla alueviranomaisille oikeus määrätä kasvomaskin käytöstä, katsoivat useat opposition kansanedustajat asiasta käydyssä lähetekeskustelussa. Velvoitetta toivoivat muun muassa kokoomuksen Mia Laiho ja perussuomalaisten Arja Juvonen.

Laiho on jättänyt asiasta lakialoitteen ja esitti, että esityksen valiokuntakäsittelyssä asia voitaisiin vielä kirjata mukaan.

– Olen sitä mieltä, että Suomeen tarvitaan ehdottomasti maskipakko, Juvonen komppasi ja painotti, että koronatilanne on erittäin vakava.

Keskustelussa kummasteltiin, miksei esitystä saatu eduskunnan käsittelyyn aiemmin. Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen huomautti, että esitystä odotettiin jo lokakuussa. Nyt se tulee sumassa sote-uudistuksen kanssa ja vaarana on, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan työ puuroutuu.

Räsänen peräsi myös maskimääräystä joukkoliikenteeseen. Nyt maskin käyttö on liian sattumanvaraista.

– Eikö tätä maskimääräystä voisi ottaa mukaan hygieniamääräyksiin, Räsänen kyseli.

Lakivalmistelu vaatii aikaa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi hidasta aikataulua kummastelleille, ettei nopeampi aikataulu olisi ollut mahdollinen. Lainsäädännön valmistelu vaatii aikansa, ja perustuslakivaliokunnan viime aikojen käytäntö on ollut se, että esityksille edellytetään huolellisia perusteluita ja vaikuttavuusarvioita.

Päätös tartuntatautilain muuttamisesta tehtiin jo kesäkuussa, ja esitys lähti lausuntokierrokselle syyskuussa.

– Pidän tätä erittäin nopeana toimintana, varsinkin kun on vihjailtu, että sosiaali- ja terveysministeriössä olisi lepäilty koko kesä. Ei ole pitänyt paikkansa, Kiuru napautti.

Lausuntokierroksella tuli monelta eri taholta paljon korjaustoiveita, joiden käsittely on kestänyt koko syksyn, Kiuru lisäsi.

Nina Törnudd

STT

