Eduskunta valitsi Tarja Filatovin ensimmäiseksi varapuhemieheksi Antti Rinteen tilalle

Eduskunta on valinnut kansanedustaja Tarja Filatovin (sd.) ensimmäiseksi varapuhemieheksi Antti Rinteen (sd.) tilalle. Rinne valittiin keskiviikkona perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi.

Rinne korvaa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimineen Johanna Ojala-Niemelän (sd.), joka jäi maanantaina sairauslomalle, sillä hänellä on todettu hyvälaatuinen aivokasvain.

Ojala-Niemelä kertoi viime viikolla Me Naiset -lehdelle antamassaan haastattelussa menevänsä leikkaukseen Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Hän toivoo pääsevänsä palaamaan töihin vielä talven aikana.

Tarkoituksena on, että sairausloman jälkeen Ojala-Niemelä palaa perustuslakivaliokunnan johtoon ja Rinne ja Filatov aiempiin tehtäviinsä.

Ojala-Niemelä kertoi torstaina Facebookissa, että Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehty leikkaus meni hyvin. Hän kiitteli OYS:n henkilökunnalta saamaansa hyvää hoitoa ja huolenpitoa.

Pitkäaikainen työministeri

SDP:n puoluejohto kaavaili varapuhemiehen paikalle alun perin eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Lindtmania, mutta tämä kieltäytyi tehtävästä.

Hämeen vaalipiiristä tuleva Filatov on istunut eduskunnassa vuodesta 1995 lähtien. Hän toimi työministerinä Paavo Lipposen (sd.), Anneli Jäätteenmäen (kesk.) ja Matti Vanhasen (kesk.) hallituksissa vuosina 2000-07.

Vuonna 1963 syntynyt hämeenlinnalainen Filatov on aiemmin toiminut eduskunnan toisena varapuhemiehenä vuosina 2010-11. Hän on toiminut myös muun muassa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuosina 2007-10.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana Filatov toimi vuosina 2011-19.

Filatov sai varapuhemiesvaalissa 52 ääntä. Yhden äänen äänestyksessä saivat kansanedustajat Hussein al-Taee (sd.), Mikko Kärnä (kesk.), Mikko Lundén (ps.) ja Antti Rinne.

Äänestys toteutettiin eduskuntaryhmien sopimalla niin sanotulla suppealla kokoonpanolla, jossa eduskuntaryhmät ovat edustettuna kokoonsa suhteutettuna.

