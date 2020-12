Eduskuntapuolueet käyvät yhdessä läpi koronaepidemiatilannetta

Hallitus käy tänään kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa parlamentaarisen keskustelun, jossa käydään läpi koronaepidemian ja sairaanhoidon tilannetta ennen eduskunnan istuntokauden päättymistä.

Tarkoituksena on, että jos valmiuslain välttämättömyysvaateet alkaisivat täyttyä tai esimerkiksi sairaanhoidon kuormitustilanne muuttuisi nopeasti, olisi asiasta jo käyty yhdessä parlamentaarisesti keskustelua.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi keskustelusta viime viikolla.

Keskustelut aloitetaan STT:n tietojen mukaan eduskunnassa kello 16 alkaen ja niihin on varattu pari tuntia.

Marin sanoi viime viikolla, että on mahdotonta arvioida, miten kaukana ollaan siitä, että valmiuslain käyttöönottoon vaadittavat kriteerit täyttyisivät. Hallitus on kuitenkin hänen mukaansa valmis kokoontumaan milloin tahansa ja myös jouluna, mikäli tilanne tätä vaatii.

STT

Kuvat: