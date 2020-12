Elintarvike- ja lääkevirasto myönsi Pfizerin koronarokotteelle käyttöluvan Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA on antanut luvan käyttää Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotetta, kertoo uutistoimisto AFP. Viraston asiantuntijapaneeli oli jo aiemmin suositellut rokotteen hyväksymistä hätätilannekäyttöön 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille.

Washington Post kertoi aiemmin, että Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows olisi painostanut FDA:n johtajaa Stephen Hahnia eroamaan, mikäli FDA ei myönnä käyttölupaa perjantain aikana paikallista aikaa.

Hahn kuitenkin sanoi lausunnossaan, ettei Meadows olisi puhelussaan esittänyt väitettyä erokehotusta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan arvosteli FDA:ta Twitterissä ”isoksi, vanhaksi ja hitaaksi kilpikonnaksi”. Trump vaati rokotteen hyväksymistä välittömästi ja kehotti Hahnia ”lopettamaan pelien pelaamisen ja aloittamaan ihmishenkien pelastamisen”.

Myös Meksikon terveysviranomaiset hyväksyivät Pfizerin rokotteen

Hetkeä ennen FDA:n ilmoitusta Meksiko antoi luvan Pfizerin ja Biontechin rokotteen hätäkäytölle, AFP kertoo. Terveysvirastoa edustava Hugo Lopez-Gatelle sanoi, että rokotetta on sallittua käyttää hätätilanteessa.

Lähes 130 miljoonan asukkaan Meksikossa yli 1,2 miljoonaa ihmistä on saanut koronavirustartunnan, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu yli 112 000.

Miljoonaa asukasta kohti Meksikossa on kuollut virukseen liittyen 867 ihmistä. Suomessa vastaava suhdeluku on tilastosivusto Worldometerin mukaan 82.

STT

