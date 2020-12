Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antaa vasta ensi viikolla tuomion hyväksikäyttöringistä

Tuomionanto on siirtynyt tapauksessa, jossa useita miehiä syytetään lasten hyväksikäytöistä, raiskauksista ja hyväksikäyttömateriaaliin liittyvistä rikoksista. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antaa tuomion ensi viikon tiistaina.

Kyse on keskusrikospoliisin (KRP) paljastamasta suomalaismiesten porukasta, jota on epäilty lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja niiden kuvaamisesta.

KRP on kertonut, että ringin uhreina on kuusi tekoaikaan 6-15-vuotiasta poikaa. Epäiltyjen rikosten tekoaika on pitkä, vuodesta 2007 vuoteen 2017.

STT