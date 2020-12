EU aikoo säännellä internetiä nykyistä paremmin – digijäteille uudistus tietäisi uusia sääntöjä ja uutta sakonuhkaa

Euroopan unioni pyrkii lähivuosina päivittämään verkon säännöt, mikä toteutuessaan vaikuttaisi todennäköisesti kaikkiin internetin käyttäjiin EU:ssa.

Komissio esitteli tiistaina laajan uudistuspaketin, johon kuuluvat lait digitaalisista palveluista ja digitaalisista markkinoista.

Paketissa suuren huomion on saanut EU:n pyrkimys puuttua digijättien toimintaan verkossa. Verkon jättiläiset kuten Google, Facebook, Amazon, Apple ja Microsoft tarjoavat palveluita, joita ihmiset käyttävät päivittäin ja näin yhtiöillä on huomattavaa vaikutusvaltaa siihen, miten elämä verkossa soljuu.

EU-komissio haluaa säädellä jättejä nykyistä paremmin kuluttajien oikeuksien turvaamiseksi sekä reilun kilpailun varmistamiseksi myös pienille ja keskisuurille palveluntarjoajille verkossa.

Sisämarkkinakomissaari Thierry Breton korosti, että uudistuksella ei ole tarkoitus sanoa, että jotkut yhtiöt olisivat liian suuria.

– Mitä suurempia ne ovat, sitä enemmän niillä on velvollisuuksia, jotka on täytettävä, Breton huomautti tiedotustilaisuudessa.

Digitaalisten palvelujen laki toisi uuden valvontarakenteen verkkoalustoille, jotka tavoittavat yli 10 prosenttia EU:n väestöstä eli noin 45 miljoonaa käyttäjää EU-maissa. Komissio ehdottaa itselleen erityisiä valtuuksia valvoa tällaisia alustoja ja mahdollisuutta asettaa sanktioita.

Digitaalisia markkinoita koskevassa laissa komissio taas kaavailee tiettyjen suuryhtiöiden nimeämistä digitaalisiksi portinvartijoiksi, jos niillä on merkittävä vaikutus EU:n sisämarkkinoihin.

Samalla komissio aikoo kieltää joukon epäreiluja käytäntöjä, joita portinvartijat saattavat harjoittaa. Jos portinvartijat eivät noudattaisi EU:n sääntöjä, niitä voisivat uhata sakot, jotka voisivat vastata suuruudeltaan jopa 10 prosenttia yhtiön maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Uutistoimisto AFP:n komissiota lähellä olevan lähteen mukaan kymmenen teknologiajättiä voisi täyttää portinvartijan määritelmän.

Liikennevalot verkon valtateille

Komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager vertasi uudistusta liikennevaloihin, jotka luovat turvallisuutta verkon valtateillä liikkuville käyttäjille.

– Meidän on luotava sääntöjä, jotka tuovat järjestystä kaaokseen, Vestager sanoi.

Uudistuksen taustalla on auttamattomasti vanhentunut lainsäädäntö, joka on laadittu 2000-luvun alussa. Silloin monia nykypäivän digijättejä ei ollut vielä olemassa tai ne olivat vasta alkutaipaleellaan.

Viime vuosina EU on pyrkinyt puuttumaan digijättien toimintaan EU:n kilpailulainsäädännön avulla.

On huomioitava, että uudistuspaketti on vasta komission esitys, joten se menee seuraavaksi EU:n jäsenmaita edustavan neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi. Voi mennä vielä vuosia ennen kuin uusi digilainsäädäntö astuu voimaan.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: