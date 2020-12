EU-huippukokouksessa lyhyt katsaus brexitiin: vuodenvaihde ilman kauppasopimusta vaikuttaa todennäköisemmältä kuin sovun saavuttaminen

EU:n ja Britannian kauppasopimusneuvotteluja käsiteltiin perjantaiaamuna hyvin lyhyesti EU-huippukokouksessa Brysselissä. EU-virkamiehen mukaan neuvottelutilanne on edelleen vaikea ja sovun tiellä on merkittäviä esteitä.

Virkamiehen mukaan on todennäköisempää, että vuodenvaihteessa jäädään ilman kauppasopimusta kuin se, että sopu saavutettaisiin.

Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi EU-maiden johtajille, että odotukset sovusta ovat hyvin matalalla.

EU ja Britannia jatkavat kuitenkin neuvottelujaan tänään. Osapuolet sopivat aiemmin neuvottelujen uudeksi takarajaksi sunnuntain.

Britannia erosi EU:sta tammikuussa, ja eron jälkeinen siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa. Silloin Britannia jättää taakseen muun muassa EU:n sisämarkkinat.

Johnson: Suuri mahdollisuus, ettei sopua synny

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi torstaina, että on olemassa ”vahva mahdollisuus”, ettei kauppasopua EU:n kanssa synny.

Pääministerin mukaan kansalaisten ja yritysten on hyvä valmistautua siihen, että neuvotteluista ei saada tulosta, vaikka ne edelleen jatkuvat.

Johnsonin mukaan mahdollisesta sovusta ollaan edelleen kaukana.

– On olemassa suuri mahdollisuus, että me saamme ratkaisun, joka muistuttaa enemmän Australian kuin Kanadan suhdetta EU:hun, Johnson sanoi viitaten Britannian mahdolliseen kaupankäyntiin EU:n kanssa Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen mukaan.

EU-komissio esitteli torstaina suunnitelmansa Britannian sopimuksettoman eron varalta.

Komission mukaan suunnitelma pyrkii vähentämään epävarmuutta takaamalla vastavuoroiset lento- ja maantieyhteydet sekä vastavuoroiset kalastusoikeudet EU:n ja Britannian aluksille kummankin vesillä.

STT

Kuvat: