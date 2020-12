Britannia ja EU päättivät jatkaa kauppaneuvottelujaan

EU ja Britannia jatkavat kauppaneuvottelujaan Brysselissä, kertoi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lyhyessä lausunnossaan sunnuntaina.

Osapuolet olivat aiemmin määritelleet sunnuntain takarajaksi, jolloin päätetään, vieläkö neuvotteluja jatketaan.

Von der Leyen kertoi käyneensä Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanssa rakentavan ja hyödyllisen puhelun, jossa he keskustelivat tärkeimmistä ratkaisemattomista asioista.

– Huolimatta lähes vuoden kestäneistä neuvotteluista, huolimatta siitä, että aikarajat ovat umpeutuneet kerta toisensa jälkeen, meidän molempien mielestä tässä vaiheessa on vastuullista että teemme kaikkemme, von der Leyen sanoi.

Johnson sanoi myöhemmin sunnuntaina, että osapuolet ovat neuvotteluissa edelleen hyvin kaukana toisistaan tietyissä olennaisissa asioissa. Johnson sanoi elättelevänsä edelleen toivoa kauppasovusta mutta piti todennäköisempänä, ettei sopua saavuteta.

Myös Von der Leyen on aikaisemmissa kommenteissaan pitänyt sovun syntymistä epätodennäköisenä.

Neuvotteluilla alkaa todella olla kiire, sillä Britannian EU-eron siirtymäaika on päättymässä vuodenvaihteessa. Britannia jättää tuolloin taakseen EU:n sisämarkkinat ja tulliliiton riippumatta siitä, saadaanko sopua aikaan.

Ruokakauppoja kehotettu kartuttamaan varastoja

Uutistoimisto AFP:n mukaan suuri osa mahdollisen kauppasopimuksen tekstistä on valmiina, mutta neuvottelut kiikastavat nyt erityisesti tasavertaiseen kilpailuun liittyvistä kysymyksistä. EU haluaisi Britannian sitoutuvan tiettyihin EU-sääntöihin jatkossakin, kun taas Britannia haluaisi päättää asioista itse.

EU:n viimeisin sopimusehdotus on Britannialle mahdoton hyväksyä, sanoi hallituslähde AFP:lle lauantaina.

Jos kauppasopua ei saavuteta, Britanniassa on odotettavissa viivästyksiä matkustajille sekä esimerkiksi tuontitulleja.

Sunday Timesin mukaan ministerit ovat kehottaneet ruokakauppoja ja lääkkeiden toimittajia keräämään varmuusvarastoa mahdollisten toimituskatkojen varalta. Lehden mukaan ilmassa on myös pelkoa siitä, että ihmiset alkaisivat hädissään hamstrata tuotteita.

Lähteenä myös AFP.

Maiju Ylipiessa

STT

