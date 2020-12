EU-komissio hyväksyi autojättien fuusion – Fiat Chryslerin ja PSA:n yhdistyminen etenee

Autovalmistajat Fiat Chrysler ja PSA ottivat uuden askeleen kohti yhdistymistä, kun EU-komissio antoi fuusiohankkeelle ehdollisen hyväksyntänsä.

Yhdistymisen jälkeen yhtiöstä on tulossa maailman neljänneksi suurin autovalmistaja, jonka nimeksi tulee Stellantis. Fiat Chryslerin pääkonttori sijaitsee Britanniassa, ja yhtiöllä on merkkivalikoimassaan Fiatin ja Chryslerin lisäksi muun muassa Jeep, Alfa Romeo, Lancia ja Dodge. PSA on ranskalainen ja valmistaa merkkejä Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall ja DS.

EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestagertotesi, että komissio voi siunata yhdistymisen, koska osapuolet ovat luvanneet helpottaa kilpailijoiden pääsyä pienten pakettiautojen markkinoille yhdeksässä EU-maassa.

– Muilla markkinoilla kilpailu pysyy vilkkaana yhdistymisen jälkeen, Vestager sanoi tiedotteessa.

Yhtiöt kertoivat fuusiohankkeesta viime vuoden lokakuussa. Yhdistymisellä haetaan merkittäviä säästöjä, koska yhtiöt voisivat jakaa sähköautojen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2506

STT

