EU-maat ottavat askelia kohti Turkki-pakotteiden laajentamista – tekstiä hiottiin pikkutunneille asti

EU-maiden johtajat ovat huippukokouksessaan jälleen tuominneet Turkin toimet itäisellä Välimerellä. Kokouksen päätelmien mukaan EU-maat voivat lisätä nimiä viime vuonna perustetulle pakotelistalle, joka luotiin vastalauseena Turkin laittomalle poraustoiminnalle Kyproksen kontrolloimalla alueella.

Päätelmissään EU-johtajat myös pyytävät komissiota ja EU:n ulkosuhteista vastaavaa Josep Borrellia laatimaan raportin EU:n ja Turkin suhteesta sekä etenemisvaihtoehdoista, mukaan lukien Turkin vastaisten pakotteiden perusteiden laajentamisesta. Asiaan palataan viimeistään maaliskuun huippukokouksessa.

Tänä vuonna tunnelma on jälleen kiristynyt, koska Turkki on jatkanut maakaasun etsimistä kiistellyillä vesialueilla. Kreikan mukaan Turkki on etsinyt kaasua Kreikalle kuuluvilta vesialueilta.

Turkki-suhdetta koskevan tekstin hiominen meni huippukokouksessa aamuyön pikkutunneille, eikä johtajien yö päättynyt vielä siihen. Aamukolmelta Suomen aikaa kokous oli edelleen käynnissä.

Ilmastokysymys auki

Toinen yön vaikeista kysymyksistä koski EU:n ilmastotavoitteen kiristämistä. Huippukokouksessa oli ilmassa laajaa tukea sille, että EU:n yhteistä päästövähennystavoitetta kiristettäisiin vuodelle 2030.

Uusi tavoite olisi vähintään 55 prosentin päästövähennys verrattuna vuoden 1990 tasoon, kun nykyinen tavoite on 40 prosentin vähennys.

Päätöksen yksityiskohdat ovat kuitenkin aiheuttaneet päänvaivaa ja keskustelu on venynyt. Pääministeri Sanna Marin (sd.) ennakoi jo ennen kokouksen alkua, että ilmastokysymyksestä käytäisiin hankalaa ja pitkää keskustelua.

Kaksipäiväisessä huippukokouksessa on painava asialista. Eilen EU-maiden johtajat löysivät ratkaisun oikeusvaltiokiistaan, joka oli pidätellyt EU:n monivuotisen budjetin ja 750 miljardin euron elpymispaketin etenemistä.

