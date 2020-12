EU:n pääneuvottelija: Brexitin jälkeisillä kauppaneuvotteluilla on enää tunteja aikaa

EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier varoittaa, että neuvotteluilla Britannian ja EU:n välisistä kauppasuhteista on edessään totuuden hetki. Barnier sanoi EU-parlamentissa, että neuvottelijoilla on enää tunteja jäljellä saada aikaan sopu, jos uudet säännöt halutaan voimaan vuodenvaihteessa.

– Meillä on hyvin vähän aikaa jäljellä, vain muutama tunti työstää nämä neuvottelut valmiiksi, jos tämä sopu halutaan voimaan 1. tammikuuta, Barnier sanoi.

Vaikein kiistakysymys on Barnierin mukaan edelleen kalastus. Barnierin mukaan ei olisi oikeudenmukaista, jos EU-maiden kalastajat suljettaisiin pois perinteisiltä kalavesiltään.

EU-parlamentin poliittiset ryhmät ilmoittivat torstaina, että sopu neuvotteluissa pitää saada aikaan viimeistään sunnuntain aikana. Muuten parlamentti ei kokoonnu enää tämän vuoden puolella käsittelemään sitä.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Britannian pääministeri Boris Johnson keskustelivat tilanteesta puhelimitse myöhään torstaina, mutta eivät saaneet läpimurtoa aikaan.

Lelukauppa pani lapun luukulle tammikuuhun asti

Britannian EU-eron siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa, jolloin se lakkaa olemasta EU:n sisämarkkinoiden jäsen. Ilman kauppasopimusta kaikki kaupankäynti EU:n ja Britannian välillä alkaa toimia WTO-sääntöjen mukaan, jolloin kaupankäyntiä mutkistamaan tulee tulleja ja lisätarkistuksia.

Epäselvä tilanne on aiheuttanut suurta epävarmuutta elinkeinoelämälle sekä Britannian että EU:n puolella. Varautuminen sopimuksettomaan tilaan on aiheuttanut mittavia rekkaruuhkia, kun yritykset pyrkivät varautumaan kaupankäynnin uusiin sääntöihin.

EU-komissio on julkistanut varautumissuunnitelmia, joilla pyritään varmistamaan, että esimerkiksi lentoliikenne ja maantiekuljetukset voivat jatkua vaikka kauppasopimusta ei saataisi valmiiksi ajoissa.

Vaikutus näkyy myös verkkokaupassa. Brittiläinen Hornby, joka tunnetaan pienoisjunien, Corgi-pikkuautojen ja autorata Scalextricin valmistajana, ilmoitti äskettäin BBC:n mukaan, että se ei myy tuotteitaan Britannian ulkopuolella ennen vuodenvaihdetta, koska tilanne on kauppasopimuksen takia liian epäselvä.

STT

