Euroopan lääkevirasto puoltaa ensimmäisen koronarokotteen käyttöä

Euroopan lääkevirasto puoltaa Pfizerin ja Biontechin kehittämän koronarokotteen käyttöä Euroopan unionin alueella.

Kyseessä on ensimmäinen uutta koronavirusta vastaan kehitetty rokote, joka sai käyttöluvan unionin alueella. Aiemmin Pfizerin ja Biontechin yhdessä kehittämä rokote on saanut käyttöluvan muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joissa rokotukset sen avulla on jo aloitettu. Lisäksi rokote on saanut käyttöluvan muun muassa Meksikossa, Kanadassa ja Saudi-Arabiassa.

Euroopan komission odotetaan päättävän myyntiluvasta EU:n alueella muutaman päivän sisällä.

Rokotusten odotetaan alkavan unionin jäsenmaissa, mukaan lukien Suomessa, vielä loppuvuoden aikana. Rokotteita on aluksi saatavilla vain vähän. Ensimmäisenä on tarkoitus rokottaa hoitohenkilökuntaa, ja myöhemmin rokotukset laajenevat muihin väestöryhmiin. Jokaiselle rokotettavalle annetaan kaksi annosta.

Rokote tarjoaa suojaa koronaviruksen aiheuttamalta taudilta. Vielä on epäselvää, estääkö se myös viruksen leviämistä, eli voiko rokotuksen saanut henkilö välittää koronavirusta eteenpäin.

Myös muut lääkeyritykset ovat kehittäneet rokotteita koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Niiden käyttöluvat käsitellään erikseen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo, että Suomessa koronavirusrokotukset voidaan aloittaa myyntiluvallisilla rokotteilla, kun niitä saadaan Suomeen.

Fimean mukaan tätä ennen on vielä annettava valtioneuvoston rokotusasetus. Se on tarkoitus antaa valtioneuvoston istunnossa huomenna tiistaina.

Ilkka Hemmilä

STT

