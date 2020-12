Euroopan lääkevirastolta ensimmäinen koronarokotteen myyntilupa todennäköisesti vuoden lopulla

Euroopan lääkevirasto EMA arvioi antavansa myyntiluvan Pfizerin ja Biontechin koronarokotteelle viimeistään 29. joulukuuta, kertoo EMA:n pääjohtaja Emer Cooke. Hänen mukaansa toisen, Moderna-yhtiön valmistaman rokotteen myyntilupa pitäisi saada hyväksytyksi 12. tammikuuta mennessä, jos ongelmia ei ilmene.

Yhtiöt anoivat myyntilupaa EU:n alueella vasta joulukuun alussa, joten myyntiluvan hyväksymisprosessi rokotteille on poikkeuksellisen nopea. Cooke kuitenkin vakuutti EU-parlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnalle torstaina, että rokotteiden tieteellinen arviointi on täysin riippumatonta ja tärkeimpänä kriteerinä on turvallisuus.

Cooken mukaan EMA on saanut tiedot Britanniassa raportoiduista allergisista reaktioista kahdella rokotetulla ja tutkii asiaa. Yleisesti kaikki tähänastiset tiedot rokotteiden tehosta ja turvallisuudesta ovat kuitenkin ”erittäin lupaavia”, Cooke sanoi

EMA on aloittanut myös kahden muun yhtiön, AstraZenecan ja Janssenin valmistamien rokotteiden alustavan arvioinnin, joka etenee yhtä aikaa rokotetutkimusten kanssa. Samoin toimittiin jo myyntilupaa anoneiden yhtiöiden kanssa, mikä mahdollistaa tavanomaista nopeamman lupaprosessin.

Lisää rokotteita kevään mittaan?

AstraZenecan ja Janssenin rokotteiden ottamiselle käyttöön ei voi Cooken mukaan antaa vielä tarkkaa arviota, koska tuotteille ei ole anottu myynti- ja markkinointilupaa. Cooke olettaisi rokotteiden tuleva hyväksytyksi ensi vuoden alkupuoliskolla, mahdollisesti jo ensimmäisellä neljänneksellä.

Cooken mukaan lääkevirastoon tehty tietomurto ei vaikuta rokoteaikatauluihin. Kaksi viikkoa kestänyttä hyökkäystä tutkivat hänen mukaansa sekä eurooppalaiset kyberasiantuntijat että Hollannin poliisi. EMA:n päämaja on Amsterdamissa.

– Voin vakuuttaa, että tämä ei vaikuta rokotusten toimittamisen aikatauluun ja että me (EMA) olemme täysin toimintakykyisiä, Cooke sanoi.

Pfizer kertoi keskiviikkona, että tietomurrossa oli päästy käsiksi sen ja Biontechin kehittämän rokotteen tietoihin.

Niilo Simojoki

STT

Kuvat: