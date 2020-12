F1-tähti Lewis Hamiltonille myönnetään ritarin arvo

F1-kuljettaja Lewis Hamilton, 35, saa Britanniassa ritarin arvon. Hamilton voitti päättyneellä kaudella uransa seitsemännen F1-sarjan mestaruuden.

Hän nousi mestaruuksien määrässä Michael Schumacherin rinnalle kaikkien aikojen listan ykköseksi. Hamilton kipusi päättyneellä kaudella F1-kisojen voittomäärässä tilastokärkeen.

Monacossa asuvan Hamiltonin nostaminen arvonimen saajien joukkoon on herättänyt myös kritiikkiä hänen verojärjestelyidensä takia. Hamilton on vakuuttanut maksavansa huomattavan määrän veroja Britanniaan.

Ajosuoritustensa lisäksi Hamilton on ottanut voimakkaasti kantaa esimerkiksi rasismia vastaan ja tasa-arvon puolesta.

Hamilton on kautta aikain neljäs F1-kuljettaja, joka saa ritarin arvon. Aiemmin arvonimi on myönnetty Jack Brabhamille, Jackie Stewartille ja Stirling Mossille.

STT

Kuvat: