Fidzhi valmistautuu voimakkaan syklonin saapumiseen – aallot voivat nousta 16 metriin

Eteläisen Tyynenmeren Fidzhillä varaudutaan lähestyvään Yasa-sykloniin, jonka odotetaan osuvan maihin myöhään torstaina paikallista aikaa.

Uusiseelantilaisen Weatherwatch-sääpalvelun mukaan Yasa on yksi voimakkaimmista alueella mitatuista sykloneista. Korkeimman eli viitoskategorian myrsky on kerännyt merellä voimia, ja tuulenpuuskat ovat olleet jopa 90 metriä sekunnissa.

– Tämä myrsky pystyy hukuttamaan kokonaisia saaria, peittämään alleen kokonaisia rannikkoyhteisöjä ja pyyhkiä joitakin pieniä saaria kartalta, Weatherwatchin johtaja Philip Duncan sanoi.

Yasan on ennustettu aiheuttavan jopa 16-metrisiä aaltoja osuessaan maihin, minkä vuoksi rannikkokylien asukkaita on neuvottu siirtymään korkeammille paikoille. Paikallisviranomaiset ovat arvioineet tuhoja aiheuttavien voimakkaiden tuulien alkavan useita tunteja ennen kuin syklonin keskus saapuu lähettyville.

Vuoden 2016 Winston tappoi kymmeniä

Noin 900 000 asukkaan Fidzhillä on jo ennen syklonin saapumista ollut laajoja tulvia, jotka ovat katkaisseet teitä ja eristäneet yhteisöjä.

Saaristovaltiossa on perustettu evakuointikeskuksia, sillä tuhojen uskotaan yltävän vuoden 2016 Winston-syklonin laajuisiksi. Tuolloin yli 40 ihmistä kuoli ja kymmeniätuhansia koteja tuhoutui.

Koulut on suljettu ja julkinen liikenne keskeytetty, ja julkisen sektorin työntekijöitä on käsketty pysymään kotonaan viikon jäljellä olevat työpäivät. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiä suhtautumaan sykloniin vakavasti, jotta kuolonuhreilta vältyttäisiin.

Avustusjärjestö Pelastakaa lapset sanoo Fidzhin ottaneen opikseen Winstonista ja varautuneen esimerkiksi hankkimalla ruokaa ja tarvikkeita etukäteen. Järjestön paikallisosaston mukaan Fidzhin vesiviranomaiset ovat varoittaneet, ettei vettä välttämättä ole saatavilla ainakaan kymmeneen päivään.

Fidzhin rajat ovat kiinni koronaviruspandemian vuoksi, minkä järjestö ennakoi voivan haitata kansainvälisiä avustustöitä.

STT

Kuvat: