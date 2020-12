Finanssivalvonta asettaa asiamiehen valvomaan työeläkeyhtiö Elon toimintaa. Asiamies voidaan asettaa, jos valvottavan toiminnassa on esiintynyt taitamattomuutta tai varomattomuutta.

Finanssivalvonnan päätös ei edellytä yhtiön asiakkailta toimenpiteitä, eikä päätöksellä ole vaikutusta yhtiön tarjoamaan vakuutusturvaan. Elon maksamat eläkkeet ja yhtiön hoitamat eläkevarat ovat yhä turvassa.

Finanssivalvonta tarkastelee asiamiehen tarpeellisuutta uudelleen viimeistään kesäkuussa. Tehtävään on asetettu asianajaja Pekka Jaatinen.

Asiamiehen tarve nousi esiin keväällä, kun koronan aiheuttama talouskriisi aiheutti markkinoilla myrskyisät olot. Sijoitusten arvojen lasku vaikutti voimakkaasti Elon vakavaraisuuteen, Fiva toteaa.

– Elon toimintaan on tarkastelujaksolla liittynyt useita ongelmia, Fiva arvioi.

Päätös ei ole lainvoimainen, vaan yhtiöllä on oikeus valittaa annetusta päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Elo ei kuitenkaan ole aikeissa valittaa. Toimitusjohtaja Satu Huber sanoi tiedotteessa uskovansa, että yhteistyö Jaatisen kanssa tulee olemaan hedelmällistä.

– Elossa on tehty useita toimia, joilla on jo vahvistettu ja vahvistetaan hallinnon kyvykkyyttä ja osaamista. Toivotamme asianajaja Jaatisen lämpimästi tervetulleeksi, Huber sanoi.

https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/tiedotteet-ja-julkaisut/lehdistotiedotteet/2020/paatoseloasiamiehenasettaminen_julkinen.pdf

Nina Törnudd

STT