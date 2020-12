Finnair peruu kaikki Suomen ja Britannian väliset lennot kahdeksi viikoksi

Finnair peruu kaikki Suomen ja Britannian väliset lentonsa kahdeksi viikoksi eteenpäin, kerrotaan yhtiön viestinnästä STT:lle. Viestintäjohtaja Päivyt Tallqvistin mukaan lennot perutaan järjestelmässä yksitellen ja asiakkaisiin otetaan urakan edetessä yhteyttä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmoitti myöhään sunnuntaina, että matkustajalentoliikenne Britanniasta Suomeen keskeytetään kahdeksi viikoksi Britanniassa havaitun ja aiempaa tarttuvampana pidetyn koronaviruksen muunnoksen leviämisen estämiseksi. Kielto tulee voimaan tänään maanantaina puoliltapäivin.

Ensimmäisenä Finnairilta peruuntui tämän aamun meno-paluulento Helsingistä Lontooseen ja takaisin. Tallqvist kertoo, että aamun menolennolla olisi ollut hieman alle sata matkustajaa ja paluulennolla matkustajia olisi ollut hieman yli sata. Menolennolla olisi ollut muutama kymmenen ulkomaalaista, joiden vaihtoehtoja Lontooseen pääsemiseksi nyt selvitetään.

Tallqvist ei osaa arvioida, kuinka suurta matkustajajoukkoa kahden viikon perumiset kokonaisuudessaan koskevat. Lentojen määrä on muutoinkin ollut huomattavasti tavallista pienempi koronaviruspandemian vuoksi asetettujen rajoitusten vuoksi.

Matkustajat, joiden lentoja perutaan, voivat Tallqvistin mukaan hakea lennon siirtoa tai lipun hinnan palauttamista. Hän huomauttaa, että EU:n määrittelemiä korvauksia ei kuitenkaan voi saada, koska peruminen ei johtunut lentoyhtiöstä.

Suosituksen antoi THL

Myös monet muut maat ovat päättäneet keskeyttää matkustajalentoliikenteen Britanniasta. Brittihallitus onkin kutsunut maanantaille koolle hätäkokouksen, jossa asiaa on tarkoitus puida.

Suomessa Traficom sai sunnuntaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) lausunnon, jossa se katsoi lentoliikenteen katkaisemisen Britanniasta Suomeen olevan välttämätöntä. THL suositti lentoliikenteen katkaisemista kahdeksi viikoksi.

Ylijohtaja Jarkko Saarimäki Traficomista kertoo, että Suomesta on viime aikoina lähtenyt päivittäin Britanniaan pari lentoa. Näiden liikennöintiin tuore päätös ei vaikuta, eli Britannian suuntaan lentoliikenne voi jatkua normaalisti, jos lentoyhtiöt sen kokevat järkeväksi. Saarimäki tosin huomauttaa, että paluumahdollisuuden puuttuminen voi vaikuttaa ihmisten matkustushalukkuuteen.

Finnairin Tallqvist sanoo, että koska yhtiön lennot ovat lähtökohtaisesti meno-paluulentoja, myöskään lentoja Suomesta Britanniaan ei tulla lentämään.

Keskeytys ei koske muiden maiden kautta Suomeen saapuvia transit-lentoja, vaan ainoastaan suoria yhteyksiä Britanniasta Suomeen. Tallqvist ei halua arvioida, kuinka todennäköistä tai helppoa matkustajien olisi järjestää itselleen vaihtolentoja päästäkseen Britanniasta Suomeen.

Tavaraliikenne saa kulkea

Tilannetta seurataan Traficomin Saarimäen mukaan nyt kaksi viikkoa. Jos THL muuttaa arviotaan tilanteesta, voidaan tähän hänen mukaansa reagoida.

Kiellon aikana kaikki tavaraliikenne ja muun muassa rokotekuljetukset mahdollistetaan. Saarimäellä ei ole suoraa tietoa siitä, onko Britanniasta Suomeen tiedossa rokotekuljetuksia tulevien viikkojen aikana.

– Sieltä on nyt pari matkustajalentoa tullut päivässä Suomeen. Niiden matkustajalentojen yhteydessä toki jonkin verran tavaraakin kulkee.

Tallqvist sanoo, että Finnairin rahtilennot eivät ole aikataulutettuja, vaan niitä lennetään tarpeen mukaan.

Matkustusilmoituksen on tehnyt lähes 2 000 ihmistä

Suomen suurlähetystö Britanniassa kehottaa edelleen Britanniassa oleskelevia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen. Suositus koskee suurlähetystön mukaan myös pysyvästi Britanniassa asuvia suomalaisia.

Suurlähetystö kertoo välittävänsä tilannetietoa tekstiviestein.

Ulkoministeriön viestinnän mukaan matkustusilmoituksen Britanniaan oli tehnyt maanantaina alkuyöstä yhteensä 1 930 ihmistä. Viime yönä STT:lle kerrotussa luvussa ovat mukana sekä matkailijat että maassa pysyvämmin asuvat.

Matkailijoiden osuus kaikista matkustusilmoituksen tehneistä oli alkuyöstä 176.

Ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Petra Sarias painottaa, että matkustusilmoitusten osoittamat ihmismäärät ovat suuntaa antavia. Moni ei tee matkustusilmoitusta lainkaan. Lisäksi matkailijoiden luvussa voi olla mukana myös niitä, jotka ovat maassa pidempiaikaisesti.

Matkustusilmoitusten määrä on noussut viikonlopun aikana. Perjantaina Britanniaan matkustusilmoituksen tehneitä oli ulkoministeriön tiedossa 1 681. Heistä matkailijoita oli 140.

Tapausmäärät kasvaneet Britanniassa rajoituksista huolimatta

THL kiinnitti sunnuntaisessa lausunnossaan huomionsa siihen, että koronaviruksen aiheuttamien covid-19-tapausten määrä on viime viikkojen aikana lisääntynyt voimakkaasti Britanniassa siitä huolimatta, että maassa on toteutettu rajoitustoimia. Uusi virusmuunnos selittää noin puolet kasvusta.

Maailman terveysjärjestö WHO kehotti sunnuntaina Euroopan maita vahvistamaan toimia koronaviruksen uutta muunnosta vastaan, järjestön Euroopan-toimistosta kerrottiin uutistoimisto AFP:lle.

Aiempaa tarttuvampi koronaviruksen uusi muunnos leviää etenkin Britanniassa, minkä lisäksi Tanskassa on raportoitu yhdeksän tapausta ja Hollannissa yksi.

Anne Salomäki, Mari Areva, Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: