Fortum aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä – sekä ympäristöjärjestöt että pörssi pettyivät uuteen strategiaan

Energiayhtiö Fortum aikoo olla kaikessa toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Yhtiö linjaa päivitetyssä strategiassaan, että Euroopassa tuotanto on hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöt on määrä vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä viime vuoden tasosta.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo totesi, että uutta strategiaa on rakennettu yhdessä saksalaisen Uniperin kanssa, josta on tullut yksi Fortum-konsernin segmenteistä.

– Haluamme edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan ja samalla tuottaa hyvää tulosta, Rauramo sanoi tiedotteessa.

Alkuvaiheessa etusijalla on Rauramon mukaan konsernin vahvan taloudellisen aseman varmistaminen.

– Vähitellen lisäämme investointeja puhtaaseen sähköntuotantoon ja kaasuun sekä ratkaisuihin infrastruktuuri- ja teollisuusasiakkaille.

Hiilivoimakapasiteetti puolitetaan vuoden 2025 mennessä noin 5 gigawattiin. Vähennyksiin sisältyvät Uniperin kivihiilivoimaloiden sulkemiset Saksassa.

Fortum on Uniper-hankintansa myötä joutunut ympäristöjärjestöjen tikunnokkaan, sillä Uniperin hiili- ja kaasuvoimaloiden päästöt ovat mittavat. Hiilivapaa Suomi -kampanja huomauttaa, että yksin Uniperin hiilivoimaloiden päästöt vastaavat noin puolta Suomen vuosipäästöistä.

Valtiota vaaditaan hätiin

Greenpeace, WWF Suomi, Finnwatch ja Hiilivapaa Suomi -kampanja sanovat yhteisessä kannanotossaan, että uusi strategia ei vastaa ilmastokriisiin. Tavoite saavuttaa hiilineutraalius jää liian kaukaiseen tulevaisuuteen, järjestöt moittivat. Järjestöt vaativat, että valtio puuttuu Fortumin ja muiden valtionyhtiöiden toimintaan omistajanohjauksen kautta ja varmistaa, että ne laativat suunnitelman fossiilisten energianlähteiden alasajosta.

Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola luonnehti uutta strategiaa pettymykseksi.

– Käytännössä omistaja joutuu tyytymään siihen, ettei Fortum ole mikään edelläkävijä, vaan se on vaarassa jäädä yhdeksi Euroopan viimeisistä fossiiliyhtiöistä, Leipola sanoi.

WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen sanoi, että strategiassa olisi pitänyt olla aikataulutettu päästövähennyssuunnitelma, johon on kirjattu myös selkeä päättymispäivä fossiiliselle energialle.

– Kevään 2021 yhtiökokouksessa valtio-omistaja ja muut osakkeenomistajat joutuvat harkitsemaan, ansaitseeko johto tästä vastuuvapauden, Ojanen sanoi.

Kurssi lähti laskuun

Uusittu strategia ei saanut kovin innostunutta vastaanottoa pörssissä, jossa Fortumin kurssi oli iltapäivällä lähes neljän prosentin laskussa. Analyysiyhtiö Inderesin osakestrategi Juha Kinnunen arvioi kommentissaan, että monet pettyivät siihen, että Fortum ei kaavaile Venäjän liiketoimintojen myyntiä, vaan asetti sähkön ja kaasun vähittäismyynnistä luopumisen etusijalle.

– Lisäksi taloudellisissa tavoitteissa tuli esille se realiteetti, ettei investoinneilta voi odottaa hurjia tuottoja nyky-ympäristössä, Kinnunen totesi.

Nina Törnudd

STT

