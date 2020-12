Hallinto-oikeus piti voimassa Kemijärven biojalostamohankkeen ympäristöluvan – Boreal Biorefin mukaan investointipäätös tehdään vuonna 2021

Vaasan hallinto-oikeus on torstaina antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Kemijärvelle suunnitellun biojalostamohankkeen ympäristö- ja vesitalousluvan.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (avi) myöntämästä luvasta oli tehty kaikkiaan 16 valitusta. Valittajina oli muun muassa Lapin ely-keskus, yksityishenkilöitä ja yhdistyksiä. Kolme valitusta jäi tutkimatta.

Jalostamoinvestoinnin kustannusarvio on miljardi euroa. Jalostamohanketta ajavan yhtiön Boreal Biorefin mukaan investointipäätös on tarkoitus tehdä vuonna 2021. Kaupallinen tuotanto käynnistyisi vuonna 2025.

Myös vaatimus asian palauttamisesta yva-menettelyyn hylättiin

Hallinto-oikeus poisti kaksi lupamääräystä, jotka koskivat soodakattilan lentotuhkan liuottamista veteen ja johtamista edelleen jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi oikeus muutti viittä lupamääräystä ja lisäsi päätökseen kolme lupamääräystä.

Muilta osin ympäristölupaa ja vesitalouslupaa koskeneet valitukset hylättiin. Myös vaatimukset asian palauttamisesta ympäristövaikutusten arviointiin eli yva-menettelyyn hylättiin.

Hallinto-oikeus katsoi, että biotuotetehtaan päästöistä ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön merkittävää pilaantumista.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO).

Metsä Groupin Kemin-sellutehdas sai ympäristöluvan joulukuussa

Kemijärven biojalostamo tuottaisi muun muassa markkinasellua, liukosellua ja mikrokiteistä sellua. Jalostamo käyttäisi vuodessa noin 2,8 miljoonaa kuutiota puuta, josta osa saataisiin hakkeena muilta tuotantolaitoksilta.

Boreal Biorefin mukaan valmis biojalostamo tarjoaisi työtä 185 ihmiselle. Yhtiön mukaan biojalostamon ansiosta Kemijärvelle ja Itä-Lappiin syntyisi yli 1 100 työpaikkaa.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre sai joulukuussa Pohjois-Suomen avilta ympäristöluvan Kemin biotuotetehtaalle. Tehdas tuottaisi valmistuttuaan vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia sellua ja muita biotuotteita. Investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa.

Metsäyhtiö Finnpulpin Kuopion Sorsasaloon kaavailema biotuotetehdas sen sijaan ei saanut ympäristölupaa. KHO perusteli joulukuussa 2019 antamaansa päätöstä muun muassa Kallaveden ekologisella tilalla.

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: