Hallitus käsittelee ravintolarajoituksia torstaina – tiukennuksia alueille, joilla koronatilanne pahentunut

Ravintoloiden rajoitukset ovat jälleen esillä valtioneuvoston istunnossa torstaina. STT:n tietojen mukaan tiukennuksia on luvassa aukioloaikoihin ja asiakasmääriin tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen mukaisesti. Tiukennukset koskevat uusia leviämisvaiheen ja kiihtymisvaiheen maakuntia.

Syynä on heikentynyt koronavirustilanne eri puolilla maata. Tarkoituksena on, että ravintoloiden rajoitukset saataisiin linjaan muiden viime aikoina käyttöön otettujen koronarajoitusten kanssa.

Uudellamaalla ovat jo voimassa tiukimmat mahdolliset ravintolarajoitukset.

Muun muassa asiakaspaikkoja rajoitetaan niin, että kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevien maakuntien ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, voi olla käytössä puolet asiakaspaikoista ja ruokaravintoloissa kolme neljäsosaa.

Ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitetaan koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi sen mukaan, millainen epidemiatilanne alueella on. Epidemiatilanteen määrittely perustuu alueellisten yhteistyöryhmien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviointiin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ennakoi keskiviikkona, että hallituksen käsittelyyn tuleva paketti on ”aika järeä”. Kiuru ei halunnut eritellä paketin yksityiskohtia etukäteen, vaan sanoi, että asiaan palataan torstaina. Kiurun mukaan tiukennukset pystytään tekemään nykylainsäädännön pohjalta.

Saila Kiuttu, Heta Hassinen

STT

Kuvat: