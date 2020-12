Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät yhteisymmärrykseen eläkeputken poistumisesta

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat päässeet yhteisymmärrykseen eläkeputken poistamisesta. Asiasta kertoo MTV Uutiset ja sopu vahvistettiin myös STT:lle.

Eläkeputken poistuminen astuisi voimaan asteittain vuodesta 2023.

Luvassa on MTV Uutisten tietojen mukaan kuuden toimenpiteen kokonaisuus, jossa on mukana muutosturva.

MTV:n tietojen mukaan eläkeputken poistaminen ei vaikuta putkessa jo oleviin tai korona-aikana siihen joutuviin. Tämä on ollut MTV:n mukaan vasemmistoliitolle yksi neuvottelujen keskeisiä myönnytyksiä vastineeksi eläkeputken poistolle.

MTV Uutisten tietojen mukaan pakettiin olisi tulossa muun muassa irtisanottavien oikeus kahden kuukauden koulutukseen ja yhden kuukauden ylimääräinen irtisanomiskorvaus yli 55-vuotiaille.

Tämän lisäksi hallitus haluaa palkkatuen yli 55-vuotiaille. Lisäksi hallitus kaavailee työtulotulovähennystä yli 60-vuotiaille.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-uutisten-tiedot-tallainen-sopu-elakeputken-poistosta-on-syntymassa-vasemmistoliiton-kantaa-odotetaan-viela/8015972#gs.obxjzj

STT