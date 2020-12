Hamiltonia tuuraava Russell jätti Bottaksen harjoituksissa varjoonsa

Koronaviruksen saanutta Lewis Hamiltonia Mercedeksellä tuuraava George Russell oli perjantain nimi Bahrainin gp:n harjoituksissa. Brittikuski Russell kellotti perjantain molempien F1-harjoitusten kärkiajan ja jätti tallikaverinsa Valtteri Bottaksen varjoonsa.

– Tämä oli minulle aika hankala päivä, Bottas kuvaili perjantaitaan.

Suomalaiskuski kertoi, että häneltä meni avausharjoituksissa auton lattia rikki. Bottas oli ensimmäisten harjoitusten neljänneksi nopein jääden Russellin kärkiajasta 0,322 sekuntia.

Iltaharjoituksissa Bottas jäi pehmeillä renkailla sijalle 11. Eroa Russellin kakkosharjoitusten kärkiaikaan kertyi 0,608 sekuntia. Suomalaisen toisten harjoitusten paras kierrosaika hylättiin, koska hän ylitti kasimutkassa rataviivan.

– Red Bull näyttää todella kilpailulliselta ja George nopealta. On aika paljon töitä tehtävänä, että saan kaiken kuntoon aika-ajoihin, Bottas sanoi.

Red Bullin Max Verstappen oli molempien harjoitusten toiseksi nopein. Hän hävisi ensimmäisissä harjoituksissa Russellille 0,176 ja toisissa 0,128 sekuntia.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli avausharjoituksissa sijalla 14 ja kakkosharjoituksissa sijalla 12. Räikkösen ero kärkeen oli 1,237 ja 0,771 sekuntia.

Ferrarin Charles Leclerciltä perjantain jälkimmäiset harjoitukset menivät plörinäksi, sillä hänen autoonsa tuli tekninen vika, eikä monacolainen palannut radalle.

Yhteistyö toimii Russellin kanssa

Russell, 22, on Williamsin kuljettaja, mutta hän sai mahdollisuuden hypätä Bahrainissa Hamiltonin tilalle Mercedekselle. Hamilton on jo varmistanut uransa seitsemännen F1-mestaruuden.

MM-sarjassa toisena oleva Bottas antoi kehuja Russellille.

– Yhteistyö on sujunut hyvin, vaikka kyseessä on toki vasta yksi päivä. Hän on antanut hyvää palautetta autosta. Ja kun katsoo aikoja, hän vaikuttaa nopealta, Bottas sanoi.

Bahrainin kilpailu on tämän kauden viimeistä edeltävä F1-kisa. Aika-ajot ovat vuorossa lauantaina ja kilpailu sunnuntaina.

Luis Vasconcelos, Tapio Keskitalo

STT

