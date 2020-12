Heinola ja Lundell tähdittävät Nuorten Leijonien MM-ehdokasjoukkoa

HIFK:n hyökkääjä Anton Lundell ja Lukon puolustaja Ville Heinola ovat kirkkaimpina tähtinä mukana Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen pitkällä pelaajalistalla, mistä karsitaan lopullinen joukkue vuodenvaihteessa pelattaviin MM-kilpailuihin.

Päävalmentaja Antti Pennanen nimesi ehdokkaiden joukkoon viisi maalivahtia, kymmenen puolustajaa ja 16 hyökkääjää.

– Lopullinen joukkue kootaan 12.12., kun tiedämme varmasti, ketkä pelaajat ovat käytettävissä viimeisten koronatestien jälkeen, Pennanen kertoi tiedotteessa.

Suomen pelaajien karanteeni alkaa jo 6. joulukuuta. Viikkoa myöhemmin joukkue matkustaa Pohjois-Amerikkaan samalla yksityiskoneella Ruotsin ja Venäjän joukkueiden kanssa. Kullekin joukkueelle on omat lohkonsa lentokoneessa.

Kysymysmerkkejä riittää

Syksy on ollut nuorallatanssia pelaajille, joukkueille ja sarjoille. Sarjoja on pyritty pelaamaan tiukkojen rajoitusten vallitessa, eikä kansainvälistä kilpailutoimintaa ole juuri ollut.

Kaksi maalivahtia, kaksi puolustajaa ja kaksi hyökkääjää pudotetaan pois ennen yksityiskoneen lähtöä.

– Osa pelaajista joutuu näin ollen jäämään Suomeen, ja haluan jo tässä vaiheessa kiittää pelaajia sitoutumisesta maajoukkuetoimintaan. Yhtä lailla haluan kiittää seuroja ja ennen kaikkea valmentajia heidän tuestaan maajoukkueelle ja sille, että he mahdollistavat ja tukevat pelaajien karanteeniajan harjoittelua. Tulemme siis ensi viikon harjoittelemaan pienryhmissä ja tällä pienennämme riskiä sairastua, Pennanen sanoi.

Tilanteet voivat muuttua nopeasti, ja tästä Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkuekin sai esimakua marraskuussa. Nuoret Leijonat matkusti tuolloin Ruotsiin pelaamaan kolme maaottelua, mutta ottelut jäivät pelaamatta Ruotsin joukkueen koronavirustartuntojen vuoksi.

MM-kilpailut pelataan 25. joulukuuta-5. tammikuuta Kanadan Edmontonissa. Vuosi sitten Suomi jäi Raimo Helmisen komennossa neljänneksi. Suomi on voittanut maailmanmestaruudet 1987, 1998, 2014, 2016 ja 2019.

MM-ehdokkaat:

Maalivahdit: Joel Blomqvist (Kärpät/Hermes), Juho Markkanen (SaiPa/Ketterä), Kari Piiroinen (Tappara/TuTo Hockey), Eetu Randelin (Jukurit) ja Roope Taponen (HIFK/K-Espoo).

Puolustajat: Santeri Hatakka (Ilves), Ville Heinola (Lukko), Mikko Kokkonen (Jukurit), Rami Määttä (Ässät), Topi Niemelä (Kärpät), Valtteri Pulli (TPS), Kasper Puutio (Kärpät), Ruben Rafkin (TPS), Matias Rajaniemi (Pelicans) ja Eemil Viro (TPS).

Hyökkääjät: Leevi Aaltonen (KalPa), Samuel Helenius (JYP), Roni Hirvonen (Ässät), Roby Järventie (Ilves), Benjamin Korhonen (KalPa), Brad Lambert (JYP), Anton Lundell (HIFK), Matias Mäntykivi (SaiPa), Henri Nikkanen (Jukurit), Mikko Petman (Lukko), Petteri Puhakka (Tappara/TuTo Hockey), Mikael Pyyhtiä (TPS), Juuso Pärssinen (TPS), Aku Räty (Kärpät), Kasper Simontaival (Tappara/TuTo Hockey) ja Samuel Valkeejärvi (JYP).

Petteri Ikonen

STT

