Helsingin pörssi notkahti kevyesti vuoden viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Helsingin pörssi päätti vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän lievään laskuun.

OMXH-yleisindeksi päätyi keskiviikon päätteeksi noin 0,7 prosenttia pakkaselle. Trendi oli samanlainen muualla Euroopassa, jossa FTSE 100 laski saman verran ja Pariisin CAC 40 puolestaan 0,2 prosenttia.

Trendi oli ollut samanlainen myös Tokion pörssissä, jossa Nikkei-indeksi kärsi tappiota noin 0,5 prosenttia. Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi päätyi sen sijaan 2,2 prosentin nousuun.

Yhdysvalloissa Wall Streetillä teollisuusindeksi Dow Jones avautui 0,6 prosentin nousuun, ja teknologiapainotteinen Nasdaq sekä yleisindeksi S&P 500 seurasivat perässä.

Analyytikkojen mukaan tunnelmaa Euroopassa hillitsivät jatkuvat ja jopa kiristyvät koronarajoitukset, kun taas Yhdysvalloissa tunnelmia on piristänyt tieto uudesta elvytyspaketista.

– Yhdysvaltain osakemarkkinat tähtäävät uusiin ennätyksiin, kun elvytysmaksut saapuvat yhdysvaltalaisille pankkitileille ja Britannia hyväksyi AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämän koronarokotteen käytön, OANDAnEdward Moya sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Wall Street toipui koronakeväästä

Yleisesti ottaen pörssivuosi alkoi positiivisissa merkeissä. Maaliskuussa seurasi koronakriisin aiheuttama romahdus. Siitä lähtien pörssit ovat kirineet kiinni koronan aiheuttamia menetyksiä.

Euroopan pörsseistä torstaina kaupankäyntiä jatkava Lontoo on laskenut tuntuvasti tänä vuonna. FTSE 100 päätti keskiviikon noin 6 550 pisteeseen, kun se viime vuoden viimeisenä päivänä oli noin 7 550 pisteessä.

Helsingin pörssi on noussut vuoden loppua kohden hieman reilummin. OMXH lopetti tämän vuoden lähes 10 900 pisteessä, kun vuotta aiemmin se jäi noin tuhat pistettä alemmas.

Tunnelma Yhdysvalloissa on ollut toinen, kun kaikki kolme keskeistä indeksiä ovat koronakevään shokin jälkeen jatkaneet pitkäaikaisella nousu-uralla uusiin ennätyksiin.

Ilkka Hemmilä, Antti Autio

STT

