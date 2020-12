Herola ja Hirvonen jäivät niukasti kärkikymmeniköstä Ramsaun yhdistetyssä

Ilkka Herola ja Eero Hirvonen tipahtivat niukasti kärkikymmeniköstä yhdistetyn maailmancupin viidennessä kilpailussa Itävallan Ramsaussa. Viisitoista sijaa hiihdossa kirinyt Herola oli kilpailussa 11:s ja 18 sijaa kavunnut Hirvonen 12:s.

Suomalaiset jäivät yli 40 sekunnin päähän kilpailun voittajasta.

– Olisi vaatinut 3-4 metriä pidempiä hyppyjä mäkiosuudella, että olisimme päässee kamppailemaan kärkisijoista, päävalmentaja Petter Kukkonen tiivisti kaksikon tilanteen.

Saksan Vinzenz Geiger otti Ramsaussa toisen peräkkäisen cupvoiton, kun hän kukisti maailmancupia johtavan Norjan Jarl Magnus Riiberin loppukirissä lauantain tapaan. Kaksikon ero oli tällä kertaa vain 0,2 sekuntia.

Saksan Fabian Riessle oli hiihto-osuuden nopein ja sijoittui kolmanneksi ennen Itävallan Lukas Greidereria ja Johannes Lamparteria.

Arttu Mäkiaho oli kilpailussa 42:s ja mäessä komean 90 metrin hypyn kaatunut Perttu Reponen 49:s.

Suomalaisten pulmat ovat sitkeästi mäessä. Ongelma korostui, kun Herolan parhaat hypyt osuivat koekierroksille.

– Ilkka alkaa kuitenkin saada ajatuksesta kiinni. Vire on löytymässä, ja hyppyihin on tullut tasaisuutta, Kukkonen arvioi.

– Ja Pertulle tuli tänään viikonlopun paras hyppy. Sen hän tosin kaatui, mutta näitä sattuu.

Leiripäätös koronan ehdoilla

Maailmancup jatkuu vasta 15. tammikuuta Italian Val di Fiemmessä.

Suomen maajoukkueen on tarkoitus kokoontua tammikuun alussa korkean paikan leirille Italiaan tai Itävaltaan, jos koronatilanne sallii.

– Jos tilanne säilyy tällaisena, lähdemme korkean paikan leirille ja matkustamme sieltä suoraan Val di Fiemmen kilpailuihin, Kukkonen kertoi.

Ratkaisut on toki tehtävä koronatilanteen ehdoilla.

– Seuraamme tilannetta ja arvioimme sitten, onko leirille järkevä lähteä, Kukkonen korosti.

– Ensi viikon aikana asia päätetään.

Herola jatkaa cupia sijalta kymmenen, ja Hirvonen on cuppisteissä 11:ntenä.

Pasi Rein

STT

