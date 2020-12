Hollannin korkein oikeus: Jukosin entiset osakkaat voivat jatkaa korvausten hakemista Venäjän valtiolta

Hollannin korkein oikeus on päättänyt, että öljy-yhtiö Jukosin entiset osakkeenomistajat voivat jatkaa 41 miljardin euron korvausten hakemista Venäjän valtiolta. Korkeimman oikeuden päätös on päätepiste Hollannin oikeusistuimissa vuosia jatkuneille oikeusjutuille.

Riita-asioita ratkova Haagin välitystuomioistuin määräsi vuonna 2014 Venäjän maksamaan korvauksia Jukosin entisille osakkeenomistajille. Venäjä on siitä lähtien yrittänyt kumota päätöksen hollantilaisissa tuomioistuimissa.

Vuonna 2016 hollantilainen tuomioistuin asettuikin Venäjän kannalle kiistassa. Viime helmikuussa vetoomustuomioistuin kumosi kuitenkin alemman oikeusasteen tuomion, minkä jälkeen oikeustaistelu eteni korkeimpaan oikeuteen.

Kiista juontaa juurensa 2000-luvun puoliväliin, jolloin Venäjän valtio ajoi kovaotteisesti Jukosin konkurssiin. Yhtiön perustaja Mihail Hodorkovski joutui vuosiksi vankilaan. Hodorkovski asuu nykyisin maanpaossa. Hän on tukenut sieltä käsin Venäjän oppositiota.

Muodollisesti Jukosin ajaminen konkurssiin liittyi ylimitoitetuiksi väitettyihin veroihin. Taustalla oli kuitenkin Hodorkovskin poliittinen aktiivisuus, mitä presidentti Vladimir Putin ei katsonut hyvällä.

Konkurssin jälkeen Jukos hajotettiin, ja sen osat myytiin valtio-omisteisille yhtiöille.

STT

Kuvat: