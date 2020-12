Husin alueella koronarokotusten valmistelut täydessä käynnissä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella valmistelut koronarokotusten aloittamiseksi ovat täydessä vauhdissa.

Rokotuksia suunnitellaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien, Husin alueen kuntien sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Hus tuottaa työterveyshuoltojen ja väestön rokotuksiin ajanvarausjärjestelmän, jota kaikki Uudenmaan kunnat voivat hyödyntää.

– Rokotusajanvarausjärjestelmän toteuttaminen pikaisella aikataululla on mahdollista, koska Uudellamaalla on käytössä vastaavanlainen itsepalveluna toimiva ajanvarausjärjestelmä koronavirusnäytteenotossa, kertoo vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen Hus Tietohallinnosta tiedotteessa.

Logistiikassa on varauduttu tuleviin rokotuksiin ja hankittu rokotustarvikkeita sekä kuntien että Husin käyttöön. Hus Apteekilla on tarvittavat kylmälaitteet rokotteiden säilyttämiseen, ja se myös vastaa rokotteiden jakelusta kuntiin.

STT