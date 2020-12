Hyinen Bella-myrsky koettelee Britannian eteläosia

Bellaksi nimetty myrsky on iskenyt Britannian eteläosiin, kertoo muun muassa BBC. Myrsky on tuonut mukanaan rankkoja sateita, ja myrskytuulet ovat puhaltaneet kovimmillaan lähes 50 metriä sekunnissa.

Kovimmat tuulet on mitattu Wightsaarella Portsmouthin eteläpuolella. Sateet ovat tulleet maahan paikoin lumena ja räntänä.

Junaoperaattorit ovat kertoneet viivästyksistä eri puolilla maata. Esimerkiksi Bournemouthin ja Southamptonin välinen rataosuus tulvii, minkä vuoksi osa junavuoroista on peruttu. Lisäksi kaatuneet puut ja radoille lentänyt roina haittaavat liikennettä.

Kovan tuulen ja huonon näkyvyyden vuoksi myös Doverin ja Calais’n satamat Englannin kanaalin vastarannoilla varoittivat mahdollisista viivästyksistä.

Walesissa yli 20 000 kotitaloutta oli jonkin aikaa ilman sähköjä. Valtaosa näistä kotitalouksista on kuitenkin onnistuttu kytkemään takaisin verkkoon.

Myrsky kuritti myös Ranskan koillisosia. Esimerkiksi Normandiassa ja Bretagnessa myrsky katkaisi sähköt yli 10 000 kotitaloudesta. Lisäksi noin kolmannes Ranskan päälentokentältä Charles de Gaullelta lähteneistä lennoista viivästyi kovan tuulen vuoksi.

Molemmissa maissa urheilutapahtumia jouduttiin perumaan kurjien olosuhteiden vuoksi.

