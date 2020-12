Niskanen ja Hakola eivät lähde Tour de Skille – Suomen miesten kärkikaarti hupeni loppuun

Suomen miesten maastohiihtomaajoukkueen kärkiurheilijat hupenivat nollaan Tour de Skille matkaavassa joukkueessa, kun Iivo Niskanen ja hänen jälkeensä Ristomatti Hakola kertoivat tiistaina vetäytyvänsä joukkueesta. Kärkinelikosta Perttu Hyvärinen ja Joni Mäki eivät alun perin olleetkaan Tourille lähtevässä joukkueessa.

– Onhan se aina vaikea päätös (jättää kilpailut väliin), nuhaisen kuuloinen Hakola sanoi Hiihtoliiton virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa, missä hän kertoi vetäytymisestä.

– Varsinkin tässä maailmantilanteessa se korostuu entisestään. Ei olisi kiva sanoa Keski-Euroopassa, että on vähän flunssanoireita. Nykypäivänä on pakko viheltää peli poikki aika nopeasti.

Tour de Ski alkaa perjantaina Sveitsin Val Müstairissa. Suomen miesten joukkueessa hiihtävät Juho Mikkonen, Markus Vuorela, Verneri Suhonen ja Lauri Lepistö.

Niskanen ei ota sairastumisriskiä

Hiihtoliitto tiedotti Niskasen vetäytymisestä tiistaina aamupäivällä. Niskanen ei ota sairastumisriskiä ja keskittyy harjoitteluun kauden päätavoite Oberstdorfin MM-kilpailut mielessään.

Hiihtoliiton tiedotteen mukaan Niskasen päätös syntyi pitkän harkinnan jälkeen.

– Punnitsimme asiaa monelta kantilta, plussia ja miinuksia on varmasti yhtä paljon. Lähtökohtaisesti Tour pitää hiihtää kokonaan, ja olon tulee olla varma, kaksinkertainen olympiavoittaja kertoi.

Niskasen kauden päätähtäin on MM-kisoissa, jotka alkavat helmikuussa Saksan Oberstdorfissa.

– Urheilullisesti tuloksen tekemiseen olisi varmasti ollut hyvät mahdollisuudet, mutta toisaalta terveysriskejä on olemassa. Päätin jatkaa kautta päätähtäin edellä, MM-kisojen ehdoilla ja niitä vaarantamatta.

Arvokisatalven ratkaisu

Tourin jättäminen väliin arvokilpailutalvena ei ole Niskaselle uutta. Hän ei osallistunut Tourille esimerkiksi vuodenvaihteessa 2018-19, jolloin kauden päätavoite oli asetettu Seefeldin MM-kilpailuihin.

Olympiatalvena 2018 Niskanen oli mukana vain Lenzerheidessa Tourin avauskilpailuissa ja MM-kotikisatalvena 2017 vain Val Müstairissa. Viime kaudella ei järjestetty arvokilpailuja, ja Niskanen selvisi Tour de Skillä kymmenenneksi.

Niskanen jatkaa harjoittelua kotimaassa.

– Tammikuussa tulee vielä hyviä kisoja, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. On Lahti sekä Falun, jonne tuli muun muassa yksi normaalimatkan kisa lisää. Ne on tarkoitus hiihtää ja sitä kautta rakentaa huippuvirettä kohti Oberstdorfia.

