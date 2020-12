Ikääntyneiden koronatartunnat lisääntyneet huolestuttavasti, kertoo THL – kokonaistartuntojen voimakas kasvu hieman taittumassa

Koronavirustartunnat ovat huolestuttavasti lisääntymässä ikääntyneiden keskuudessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on yhä enemmän vanhemmissa ikäluokissa, ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on lisääntynyt.

Tautiin sairastuneiden keski-ikä on nousussa. Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista on nyt yli 15 prosenttia ja yli 70-vuotiaiden osuus lähes yhdeksän prosenttia.

Valtaosa tartunnoista todetaan THL:n mukaan kuitenkin edelleen nuorilla ja työikäisillä.

Tänään noin 360 uutta raportoitua tartuntaa

Suomessa raportoidaan tänään noin 360 uutta koronatartuntaa, kertoi ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:n viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa.

Myönteistä koronatilanteessa on THL:n mukaan tällä hetkellä koronatapausten määrän voimakkaan kasvun pieni tasoittuminen. Myös joukkoaltistumisissa on nähtävissä vähenemistä.

Tartuntojen nopea kasvu on Puumalaisen mukaan koko maan tasolla tasaantunut. Positiivisten näytteiden osuus tehdyistä testeistä on pysynyt noin 2,5 prosentissa.

Suositukset ja rajoitukset ovat hieman vähentäneet esimerkiksi harrastustoiminnassa tapahtuneita joukkoaltistumisia. THL:n mukaan joukkoaltistumisia oli silti vielä runsaasti lähes kaikkien sairaanhoitopiirien alueella.

Noin kymmenen prosenttia joukkoaltistumisista tapahtui sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ja noin neljä prosenttia yksityisissä juhlissa.

Viime viikkoina käynnistettyjen koronarajoitusten vaikutukset tartuntamääriin nähdään muutaman viikon viiveellä.

Tartunnanlähde selvillä noin 60 prosentissa tapauksista

Karanteeniin määrättiin Suomessa viime viikolla noin 12 000 ihmistä. Noin 30 prosenttia uusista koronatartunnoista todettiin ihmisillä, jotka olivat jo karanteenissa.

Uusien koronavirustartuntojen lähde saatiin viime viikolla selville noin 60 prosentissa tapauksista, kertoo THL. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella tartunnanlähde saatiin selville puolessa tapauksista.

THL:n mukaan selvitetyistä tartunnoista noin puolet on saatu samassa taloudessa asuvien kesken. Työpaikka oli tartunnanlähde 15 prosentissa, harrastustoiminta kahdessa prosentissa ja ravitsemisliikkeet noin yhdessä prosentissa selvitetyistä tartunnoista.

Henrietta Nyberg, Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: