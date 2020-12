Ilman yleisöä urheilusta tulee ryhmäliikuntaa – tyhjässä Salohallissa pelattu liigaottelu oli surullinen tapahtuma

”Tervetuloa Salohalliin LP Viesti-Kuortane-otteluun!”

Kuuluttaja Osmo Lammisen ääni on tutun lämmin ja lempeä, mutta kaiku on kylmempi kuin koskaan. Salohallissa pelattavassa lentopallon naisten Mestaruusliigan ottelussa ei ole nimittäin ainuttakaan katsojaa.

Katsomossa on kolme ihmistä: selostaja Toni Flink, kameramies ja yllekirjoittanut. Loput ihmiset hallilla ovat joko pelaajia, valmentajia tai joukkueen taustahenkilöitä. Paikalla on myös pari talkoolaista sekä Salohallin vahtimestari.

Vaikka tyhjille katsomoille pelattu ottelu oli ainutkertainen ja jollain tasolla jopa kiehtova, oli sen pohjavire kuitenkin surullinen.

Ei penkeillään jännityksestä kiemurtelevia katsojia.

Ei yksittäisiä huutelijasetiä.

Ei painetta tuomarille.

Ei painetta pelaajille.

Ei tuttuja.

Ei tuntemattomia.

Ei edes liian laihaksi keitettyä taukokahvia tai monotonisesti koko matsin paukkuvaa rumpua.

– Sen pallon painaa tyylillä ja taidolla kenttään Nea Haatainen! Kaksitoistaviisi, Lamminen kuuluttaa kolmannessa erässä ja taidan olla ainoa, joka kuuntelee.

Urheilu on yhteiskuntamme yksi tehokkaimmista ja tasaisimmista yhteisöllisyyden tuottajista, mutta urheilun yhteisöllisyyttä ei synny ilman yleisöä.

Salohallissa tuntuu siltä, kuin kolmiulotteisesta kokemusmaailmasta olisi tullut kaksiulotteinen ja urheilusta poikkeuksellisen kovatasoista ja tavoitteellista ryhmäliikuntaa.

Kenelle pelaajat pelaavat, jos ei kukaan ole paikalla katsomassa?

– Joukkueelle, sanoisi moni.

– Itselleen, sanoisi joku jos vaan kehtaisi.

Hyviä vastauksia.

Entä kenen kanssa pelaajat jakaisivat voitot ja tappiot? Kotikatsomon?

Olen aina ihmetellyt, miksi tv-lähetysten juontajat ja selostajat kehottavat kotikatsomoita kannustamaan tai ”laittamaan peukut pystyyn”, vaikka itse urheilutapahtuma ja sen pääosan esittäjät ovat tuhansien kilometrien päässä omasta kotisohvasta.

Mika Myllylä voitti Naganossa, Arsi Harju Sydneyssä ja Leijonat Globenissa, vaikka Veikko Vartsalasta pitikin turpansa kiinni ja kätensä puuskassa.

Vaikka aito urheilu onkin paljon enemmän kuin pelkkä tv-lähetys, digitalisaatio ja kylmä raha ovat tehneet urheilusta entistä enemmän tv-tuotteen. Maksavalla katsojalla tarkoitetaan nykyään ensisijaisesti maksukanava-asiakasta.

Paheneva pandemia on kiihdyttämässä tätä kehitystä. Kun lähes kaikki mahdollinen urheilu on katsottavissa telkkarista, läppäristä tai tabletista, kuka jaksaa enää lähteä paikan päälle? Kaikki eivät välttämättä enää edes uskalla.

Tilastokeskuksen vapaa-ajan tutkimuksen mukaan urheilutapahtumien seuraaminen paikan päällä on jääkiekkoa lukuunottamatta laskenut merkittävästi 1990-luvun alusta.

Vuonna 2017 enää 47 prosenttia suomalaisista kävi katsomassa urheilua paikan päällä vähintään kerran vuodessa. Yli kymmenen kertaa vuodessa urheiluottelussa tai tapahtumassa käyviä oli alle 10 prosenttia.

Vuonna 2020 nuo luvut ovat romahtaneet, kun tapahtumia on peruttu, sarjoja on keskeytetty ja katsomokapasitetti on sovitettu viranomaisten määräyksiin.

Kuten kaikissa globaaleissa kriiseissä, myös urheilun kriisissä kärsivät eniten jo ennestään heikot ja köyhät – kuten esimerkiksi Suomessa kausi kerrallaan kädestä suuhun elävät lentopallo ja koripallo.

Näitä lajeja on muuttotappio- ja lapsikatokaupunki Salossa menestyksekkäästi pelanneet LP Viesti ja Vilpas.

Heidän menestyksensä on perustunut pitkän lajikulttuurin lisäksi vahvaan yhteisöön, vankkumattomaan tukeen ja korkeakattoiseen kotiin, jossa on aina ollut tilaa kaikille halukkaille – paitsi perjantaina.

Mitä kauemmin poikkeusajat jatkuvat, sitä enemmän tämä yhteisö on vaarassa murentua, sillä luontevin ja paras tapa tukea – tulla matsiin – on nykytilanteessa monelle joko mahdotonta tai epämiellyttävää.

Sitä paitsi ottelut näkee televisiostakin kuukausihinnalla, joka on halvempi kuin pääsylippu yksittäiseen otteluun. Tämäkään yhtälö ei lupaa hyvää liveyleisöstä riippuvaisille seuroille.

– Jos luoja suo ja viskaalit sallii, niin seuraavan kerran Salohallissa pelataan 27. joulukuuta kärkiottelussa. Toivotan kaikille oikein mukavaa joulun odotusta, Lamminen kuuluttaa LP Viesti–Kuortane-ottelun päätteeksi ja sulkee mikrofonin.

Salohallin tuulikaappi on tyhjä ja parkkipaikka ruuhkaton.