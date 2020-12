Italia koronasulkuun jouluksi ja uudeksivuodeksi – pääministeri Conte: Asiantuntijoiden mukaan tartuntakäyrä nousee joulun aikana

Italia ottaa käyttöön uusia koronarajoituksia jouluksi ja uudeksivuodeksi, pääministeri Giuseppe Conte kertoi myöhään perjantaina paikallista aikaa.

Brittilehti Guardian kirjoittaa, että koko maa tulee olemaan jouluaatosta alkaen niin sanottua punaista aluetta ja koronasulussa. Rajoitukset ovat voimassa 6. tammikuuta asti.

– Tämä ei ollut helppo päätös, Conte sanoi italialaisen uutistoimisto Ansan mukaan.

– Asiantuntijoiden mukaan tartuntakäyrä nousee joulun aikana, Conte sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Useimmat kaupat, baarit ja ravintolat tulevat olemaan kiinni ja matkustaminen eri alueiden välillä kielletään. Ravintolat voivat pysyä auki, jos ne tekevät kotiinkuljetuksia. Guardianin mukaan ihmisten tulee myös välttää tarpeetonta poistumista kodeistaan.

Kyläilyn sallimisessa tehdään kuitenkin jouluna poikkeus. Kodeissa voi käydä kylässä kaksi ihmistä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi iäkkäiden perheenjäsenten luona vierailun.

Kyläilyrajoitus ei koske alle 14-vuotiaita. Ansa kertoo, että vierailulla voi käydä kerran päivässä aamuviiden ja iltakymmenen välisenä aikana.

AFP:n mukaan kampaamot, apteekit, tupakkakioskit, pesulat ja kirjakaupat pysyvät rajoitusten aikana auki.

Rajoituksia höllennetään muun muassa välipäivinä. Italia on niin sanottua oranssia aluetta 28.-29. joulukuuta ja jälleen 4. tammikuuta. Tällöin rajoitukset ovat muita päiviä lievemmät. Ihmiset voivat lähteä kodeistaan, mutta heidän on pysyttävä omilla paikkakunnillaan. Guardianin mukana myös kaikki kaupat saavat olla auki.

18 000 uutta tartuntaa

Tiedotustilaisuudessaan Conte kertoi myös toimista, joilla on tarkoitus tukea ravintolatoimintaa 645 miljoonalla eurolla, Ansa kirjoittaa.

Italia on yksi pandemian aikana pahiten kärsineistä maista Euroopassa. Se oli alkuvuonna ensimmäinen Euroopan maa, jossa koronavirus alkoi levitä voimalla.

Guardianin mukaan Italiassa kerrottiin perjantaina yli 670 uudesta virukseen liittyvästä kuolemasta ja lähes 18 000 uudesta tartunnasta.

Italiassa on yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan todettu yhteensä yli 1,9 miljoona virustartuntaa ja lähes 68 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Worldometer-sivuston mukaan Italiassa on miljoonaa asukasta kohden todettu yli 31 000 tartuntaa ja yli 1 100 kuolemaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa on määrällisesti tilastoitu eniten virukseen liittyviä kuolemia koko maailmassa, on väkilukuun suhteutettuna todettu vähemmän kuolemantapauksia kuin Italiassa.

Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat yli 5 800 tartuntaa ja lähes 90 kuolemaa.

Milja Rämö

STT

