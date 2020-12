Italian itsenäiset kirjakauppiaat yhdistivät voimansa

Rooman Piazzale delle Medaglie d’Oro -aukiolla sijaitsevan Equilibri-kirjakaupan ovi käy tiuhaan. Välillä ulos syntyy jopa jonoa, sillä koronarajoitusten vuoksi sisään pääsee vain kaksi asiakasta kerrallaan.

Tänä vuonna kaikkien asiakkaiden ei ole kuitenkaan pakko tulla kivijalkakauppaan joululahjakirjat saadakseen. Kun Italia maaliskuussa pantiin koronaviruksen vuoksi kiinni, alkoi moni ketjuun kuulumaton kirjakauppias alkuhämmennyksen jälkeen toimittaa kirjoja suoraan asiakkaiden kotiin.

Elokuussa toiminta jalostui Bookdealer-portaaliksi, jonka kautta voi tilata kirjoja yli 600 lähikirjakaupasta. Monessa tapauksessa kuriirina toimii kirjakauppias itse – joko kävellen, polkupyörällä tai autolla.

– Olen ollut Bookdealerissa mukana alusta asti, mutta jo sitä ennen toimitin kirjoja suoraan asiakkaille. Olen saanut alustan kautta jo muutamia tilauksia, Equilibri-kirjakauppaa yhdessä Marzia-sisarensa kanssa pyörittävä Barbara Vitali Rosati kertoo.

Bookdealer yrittää Italiassa tasoittaa kilpailuasetelmaa, jossa yhdysvaltalainen verkkojätti Amazon vie asiakkaat samalla, kun kivijalkaliikkeissä asiointia on koronan vuoksi rajoitettu.

– Amazonista löytää sen, mitä tietää etsiä. Se ei osaa suositella samoin kuin kirjakauppias, Vitali Rosati perustelee lähikirjakaupan valintaa.

Ikävintä pienelle kirjakauppiaalle on Vitali Rosatin mukaan se, että kirjakauppaan saapuva asiakas saattaa ottaa liikkeestä löytämistään kirjoista kuvat, mutta ostaa ne sitten Amazonista.

Lakimuutos poisti hintakilpailun

Italian kirjakauppiasyhdistyksen puheenjohtajan Paolo Ambrosinin mukaan koronavuosi on kirjakaupoissa sujunut monia muita aloja paremmin. Kirjojen myynti laski keväällä rajusti, mutta rajoitusten kevennyttyä myyntiä alettiin kuroa kiinni.

Vaikka kirjoja ei viruksen ensimmäisen aallon aikana katsottu välttämättömyystuotteiksi, hallitus pyörsi pian kantansa. Pääsiäisen jälkeen kirjakaupat avattiin ensimmäisten joukossa.

– Nyt ne saavat olla auki myös pahimmilla korona-alueilla. Rajoituksista kärsivät vain ne kirjakaupat, jotka sijaitsevat esimerkiksi museoiden tai ostoskeskusten sisällä, Ambrosini sanoo.

Ambrosini pitää Bookdealeria tervetulleena uutuutena, sillä se tuo kirjakauppiaan ja asiakkaat lähemmäs toisiaan. Yhdistys aikoo lisäksi lanseerata lähiaikoina oman portaalinsa kirjakauppojen avuksi.

Itsenäisiä kirjakauppoja auttaa myös heinäkuussa hyväksytty laki, jonka mukaan kirjoja saa myydä enintään viiden prosentin alennuksella. Se käytännössä poistaa hintakilpailun ketjukirjakauppojen ja Amazonin kanssa.

Lukuinto nousuun

Ambrosinin mukaan Amazonin vastustamisessa ei ole kyse kilpailijan pelkäämisestä, vaan verotuksen oikeudenmukaisuudesta.

– Tieverkostoa ja sairaaloita pidetään yllä verovaroilla. Jos joku ei maksa omaa osuuttaan, on oikein että sellaista yritystä boikotoidaan, Ambrosini sanoo.

Barbara Vitali Rosatin mukaan Amazon toimii samoin kuin ostoskeskukset, jotka köyhdyttävät keskustaa. Jos pikkuliikkeet lopettavat, koko kaupunginosa kuolee.

Italialaiset lukevat tilastojen valossa vähän. Ambrosini kuitenkin uskoo, että muiden huvitusten sulkeminen on saanut kansalaiset arvostamaan lukemista uudella tavalla.

– Toivon, että kyse on pysyvämmästä muutoksesta.

Boikotti-intoa joulun alla

Koronakriisin avittama verkkokaupan kasvu on herättänyt ympäri Eurooppaa huolta siitä, miten pienet kivijalkakaupat pärjäävät kilpailussa nettikaupan jättiläistä vastaan. Amazonin boikotointia on joulun alla vaadittu useissa maissa.

Ranskassa joulua ilman Amazonia on vaadittu vetoomuksessa, jonka ovat allekirjoittaneet lukuisat poliitikot, yhdistykset ja kulttuurialan edustajat aina Pariisin pormestarista Ranskan kirjakauppiasliittoon.

Italiassa Amazon on toiminut kymmenen vuoden ajan. Italialainen kuluttajajärjestö Codacons ja muun muassa palvelu- ja matkailualoja edustava Confesercenti ovat nostaneet esiin huolen siitä, että koronarajoitukset estävät asioinnin kivijalkaliikkeissä ja siirtävät asiakkaat verkkoon.

Marraskuussa Lega-puoluetta johtava Matteo Salvini kehotti italialaisia välttämään joululahjojen ostamista Amazonista.

Myöhemmin Salvini tapasi Amazonin Italian maajohtajan, joka kertoi yrityksen työllistäneen kymmenen vuoden aikana suoraan yli 8 500 ihmistä ja välillisesti yli 120 000. Lisäksi Amazon maksoi viime vuonna 234 miljoonaa euroa veroja Italiaan, yhtiö kertoi julkaisemassaan tiedotteessa.

Pikkuputiikit verkkoon

Italiassa asiakkaita houkutellaan tänä jouluna kivijalkaliikkeisiin muun muassa kaupan, matkailun, palvelualojen sekä pienten ja keskisuurten yritysten keskusliitto Confcommercion teettämällä videolla, jossa joulupukki tekee lahjaostoksensa pikkupuodeissa ja hörppää välillä kahvin lähibaarissa.

Italialaisen kuluttajajärjestö l’Unione Nazionale Consumatorin mukaan ratkaisu ongelmaan ei löydy boikotoinnista tai asiakkaiden valinnanvaran rajoittamisesta. Sen sijaan myös pikkuliikkeiden tulisi siirtyä nettimyyntiin.

Italian itsenäiset kirjakaupat yhdelle verkkoalustalle keräävän Bookdealerin lisäksi keväiset koronarajoitukset poikivat esimerkiksi Daje-sivuston. Sen kautta on mahdollista ostaa tuotteita useilta oman kaupunginosan lähikauppiailta ja saada ne kotiin yhdellä toimitusmaksulla. Tällä hetkellä Daje toimii Roomassa Monteverden, Testaccion ja Marconin kaupunginosissa.

Jenni Meronen

STT

